Hideo Kojima l' intervista | dalla genesi di Death Stranding 2 alla collaborazione con Luca Marinelli

A Tokyo abbiamo avuto l'occasione di intervistare il mito dei videogame, che ci ha spiegato, tra le altre cose, come il suo nuovo titolo sia cambiato per via della pandemia di Covid-19 🔗Leggi su Wired.it © Wired.it - Hideo Kojima, l'intervista: dalla genesi di Death Stranding 2, alla collaborazione con Luca Marinelli

Captain America, Hideo Kojima confuso da Brave New World: "Quando Sam Wilson è diventato Cap?" - Il guru dei videogame è rimasto un po' confuso dalla trama del film dato che non aveva visto The Falcon and the Winter Soldier Giunto alla sua seconda settimana di programmazione, Captain America: Brave New World potrà anche aver subito un pesantissimo calo al box-office, ma si è guadagnato la recensione da parte di Hideo Kojima, che quando non è impegnato nel suo lavoro nel mondo dei videogame trova il tempo per recarsi in sala. 🔗Leggi su movieplayer.it

Death Standing 2: On The Beach, quanto dura il nuovo gioco PS5? Hideo Kojima ha fatto le cose in grande - Con Death Stranding 2: On The Beach, Hideo Kojima ha deciso di rilanciare la sua visione artistica in una produzione ambiziosa e tecnicamente eccellente, in arrivo su PlayStation 5 il 25 giugno 2025. Ma quanto dura il gioco? Pare proprio che per completare questo nuovo capitolo della serie saranno necessarie circa 75 ore.Come leggiamo su Eurogamer, in questa nuova avventura ci ritroviamo undici mesi dopo gli eventi del primo capitolo: Sam Porter Bridges, ormai in pensione, viene richiamato all’azione da Fragile per una missione che lo porterà oltre i confini americani, verso il Messico e ... 🔗Leggi su game-experience.it

Hideo Kojima e A24 hanno trovato il regista perfetto per portare Death Stranding sul grande schermo - Hideo Kojima non è solo un visionario dei videogiochi, ma anche un autentico e instancabile cinefilo. Su quello che un tempo era Twitter e ora si chiama X, il suo entusiasmo per il cinema è così evidente da dargli quasi una carica ufficiale: il "Cinefilo-in-Capo" dell'industria videoludica. Nonostante i mille impegni che lo vedono lavorare al sequel di Death Stranding, On the Beach, e a un misterioso progetto horror con Jordan Peele, Hideo Kojima riesce sempre a ritagliarsi del tempo per la sua grande passione e lo fa con una dedizione quasi rituale. 🔗Leggi su gqitalia.it

