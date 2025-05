Harry Potter torna in libreria con una nuova imperdibile edizione italiana firmata Salani

I fan italiani di HarryPotter possono prepararsi a tornare a Hogwarts con un tocco tutto nuovo: Salani Editore ha appena annunciato una speciale riedizione della celebre saga letteraria firmata J.K. Rowling. Un'uscita che sembra rispondere perfettamente al rinnovato interesse per il mondo magico, anche alla luce della prossima serie remake prodotta da HBO.Questa nuovaedizioneitaliana si distingue per una serie di dettagli esclusivi pensati per collezionisti e nuovi lettori: i libri saranno disponibili in un formato più compatto e maneggevole, con i bordi delle pagine completamente colorati, rendendo ogni volume un oggetto da collezione. Ma la vera chicca riguarda le copertine: per la prima volta, l'edizioneitaliana adotterà le illustrazioni francesi, tra le più amate e apprezzate a livello internazionale per eleganza e originalità.

