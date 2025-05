Hancko Juventus la rivale di Serie A piomba sul difensore! Un aspetto favorisce l’arrivo ma… Tutti i dettagli sulla concorrenza

Il mercato dei difensori è in fermento e il nome di Hancko torna prepotentemente in discussione. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato.com, il Milan ha mostrato interesse verso il giovane talento, già accostato alla Juventus. Dopo una prestazione convincente, i rossoneri sembrano pronti a muoversi per rinforzare il proprio reparto difensivo. Scopriamo insieme le ultime news riguardanti questa intrigante trattativa.

HanckoJuventus, la rivale di Serie A piomba sul difensore accostato anche ai bianconeri: le ultimissimeCome riportato da calciomercato.com, e in particolare dal giornalista Daniele Longo, il Milan avrebbe effettuato un primo importante sondaggio per rinforzare il reparto difensivo dopo aver figurato proprio contro i rossoneri.Nelle scorse settimane gli uomini mercato rossoneri hanno sondato il terreno per il centrale slovacco, che ha tante richieste importanti, dal Bayer Leverkusen al calciomercato Juve. L’interesse dei rossoneri è vivo e potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane visto gli ottimi rapporti tra i due club. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hancko Juventus, la rivale di Serie A piomba sul difensore! Un aspetto favorisce l’arrivo ma… Tutti i dettagli sulla concorrenza

