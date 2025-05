Hamas rilasciamo l' ostaggio Usa Idan Alexander

In breve da Zazoom:

Hamas ha dichiarato di rilasciare Idan Alexander, il rapito israelo-americano, in seguito a negoziati con gli Stati Uniti svolti nei giorni scorsi. La notizia è stata comunicata ai genitori di Idan dall'inviato speciale dell'amministrazione Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, segnando un importante sviluppo nelle dinamiche di pace e sicurezza della regione.

Hamas ha annunciato ufficialmente che rilascerà il rapito israelo-americano IdanAlexander, in seguito alle trattative con gli Stati Uniti avvenute nei giorni scorsi. L'inviato speciale dell'amministrazione Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha informato i genitori di Idan. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hamas, rilasciamo l'ostaggio Usa Idan Alexander

Segui queste discussioni sui social

La proposta di #Hamas: '#Gaza sia amministrata da un governo tecnico e indipendente' | ANSA.ithtml Leggi la discussione

On the one hand the #Lehi # memorial society praises them, on the other hand, it makes them look exactly like #ISIS and #Hamas / #Qassam … those two don't resemble each other much at all, but they both resemble the LehiReally they're more … Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Netanyahu visita nord di Gaza, Hamas perde contatti con carcerieri ostaggio Usa - (Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha visitato il nord della Striscia di Gaza. A renderlo noto è il suo ufficio, mentre l'esercito prosegue con attacchi aerei e terrestri sul territorio palestinese. "Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha visitato oggi la Striscia di Gaza settentrionale", si legge in una nota rilasciata dell'ufficio del premier. Intanto […]L'articolo Netanyahu visita nord di Gaza, Hamas perde contatti con carcerieri ostaggio Usa proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

Hamas, perso contatto con gruppo che tiene ostaggio Usa - Hamas ha dichiarato di aver "perso i contatti" con il gruppo che tiene in ostaggio l'ostaggio israelo-americano Idan Alexander dopo un attacco dell'Idf. 🔗Leggi su quotidiano.net

Israele e USA minacciano ritorsioni contro Hamas: "Il prezzo sarà alto" - "Come ha detto Trump chiaramente, Hamas, gli Houthi, l'Iran e tutti quelli che stanno cercando di terrorizzare Israele e gli Stati Uniti pagheranno un prezzo. Si scatenerà l'inferno. Tutti i terroristi in Medio Oriente dovrebbero prendere il presidente seriamente quando dice che non ha paura di difendere gli Usa e il nostro alleato Israele": lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. 🔗Leggi su quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Hamas, rilasciamo l'ostaggio Usa Idan Alexander; Inviato Usa: Hamas ha proposto una tregua da cinque a dieci anni con disarmo - Teal Aviv: ancora manifestazioni per la liberazione degli ostaggi; Gaza, Hamas accetta rilascio di un soldato e quattro corpi di ostaggi; Musk smentisce la minaccia di stop a Starlink per l’Ucraina. Hamas consegna sei ostaggi israeliani. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Hamas, rilasciamo l'ostaggio Usa Idan Alexander - Hamas ha annunciato ufficialmente che rilascerà il rapito israelo-americano Idan Alexander, in seguito alle trattative con gli Stati Uniti avvenute nei giorni scorsi. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Gaza, gli Usa trattano direttamente con Hamas: nuovo piano per la tregua e il rilascio degli ostaggi - Ci sarebbe un'altra proposta sul tavolo dei negoziati per arrivare a una tregua a Gaza. A pochi giorni dalla partenza di Trump per i Paesi del Golfo, gli Stati Uniti avrebbero presentato un piano a Ha ... 🔗tg.la7.it

'Hamas tiene colloqui con Usa su tregua e ingresso aiuti' - Hamas sta tenendo colloqui diretti con il governo statunitense sulla tregua a Gaza e la ripresa degli aiuti umanitari. Lo ha dichiarato un alto funzionario palestinese, come riferisce Ynet citando Reu ... 🔗ansa.it