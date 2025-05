Hamas rilascerà ostaggio israelo-Usa

🛈 Anteprima news:

Hamas ha comunicato il rilascio del rapito israelo-americano Edan Alexander, frutto di recenti negoziati con gli Stati Uniti. L'inviato speciale dell'ex amministrazione Trump, Witkoff, ha aggiornato la famiglia del giovane e si recherà in Israele per coordinare l'operazione di liberazione, attesa entro 48 ore.

22.00 Hamas ha annunciato ufficialmente che rilascerà il rapito israelo-americano Edan Alexander in seguito alle trattative con gli Usa dei giorni scorsi. L'inviato speciale dell'amministrazione Trump per il Medioriente, Witkoff, ha informato i genitori del giovane e sarà domani in Israele per facilitare il rilascio dell'ostaggio che dovrebbe avvenire entro al massimo 48 ore. "Chiediamo ad Hamas di restituire anche i corpi di altri 4 americani che sono stati rapiti", ha affermato l'inviato speciale Usa per i rapiti, Boehler. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it