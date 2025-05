hamas pronta a rilasciare il soldato idan alexander senza condizioni annunciano gli usa

🛈 Anteprima news:

Gli Usa hanno informato Israele dell'intenzione di Hamas di rilasciare il soldato Idan Alexander come gesto nei confronti degli americani, senza alcuna contropartita né condizioni . Secondo quanto comunicato da Washington, questa mossa dovrebbe aprire la strada a negoziati per la liberazione degli ostaggi secondo il piano originale di Witkoff, già accettato da Israele. Lo rende noto l'ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu."Israele si sta preparando all'eventualità che tale iniziativa venga attuata. I negoziati continueranno anche sotto il fuoco, per aggiungere tutti gli obiettivi della guerra", aggiunge la nota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Gaza, Hamas si prepara a rilasciare 6 ostaggi, pronto lo show della consegna a Rafah e Nuseirat - Hamas si prepara a rilasciare altri sei ostaggi da Gaza in cambio di centinaia di detenuti palestinesi oggi, sabato 22 febbraio. In nottata Israele ha confermato che il corpo consegnato poche ore prima è quello di Shiri Bibas. La tregua tra Israele e Hamas sembrava in procinto di rompersi dopo l’identificazione errata di un corpo rilasciato giovedì. E indicato come quello della donna che era stata rapita insieme al marito e ai due figli nell’attacco del 7 ottobre 2023. 🔗Leggi su open.online