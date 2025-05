Hamas | Gaza sia amministrata da un governo tecnico

Abu Mazen esorta Hamas a consegnare gli ostaggi di Gaza - Ramallah, 23 apr. (askanews) - Il presidente palestinese Abu Mazen ha esortato Hamas a consegnare gli ostaggi di Gaza definendolo il principale fattore che alimenta gli attacchi israeliani sul territorio. "Consegnateci ciò che avete e tirateci fuori da questa situazione", ha detto durante un incontro a Ramallah. "Ogni giorno ci sono centinaia di morti. Perché? Figli di cani non date a Israele una scusa per continuare" ha detto. 🔗 Leggi su quotidiano.net

Guerra di Gaza,. Hamas boccia la proposta israeliana:: "Nessun disarmo" - Le avvisaglie c'erano già tutte lunedì sera sui social di Gaza. Il disarmo di Hamas non solo non è previsto dall'organizzazione islamista, ma neppure dai suoi sostenitori nella Striscia, che hanno ingaggiato furibondi scontri via X con gli oppositori, accusandoli di tradimento. Hamas ha affidato alla Bbc la risposta all'ultima bozza di accordo sulla tregua e il rilascio degli ostaggi inoltrata da Gerusalemme attraverso l'Egitto: proposta respinta perché il piano israeliano non prevede la fine della guerra e il ritiro dell'Idf e chiede esplicitamente il disarmo di Hamas.