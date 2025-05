Hamas annuncia la liberazione di Idan Alexander il regalo a Trump per stanare Israele | Pronti a un accordo per la fine della guerra a Gaza

🛈 Anteprima news:

Hamas ha annunciato il rilascio di Idan Alexander, un cittadino israeliano e americano detenuto a Gaza dal 7 ottobre 2023. Le autorità israeliane hanno sottolineato che questa liberazione non è stata il risultato di trattative con il governo e non comporterà la liberazione di detenuti palestinesi. L'evento segna un significativo sviluppo nel contesto del conflitto attuale tra le due parti.

Hamas rilascerà IdanAlexander, cittadino di nazionalità sia israeliana che americana detenuto a Gaza dal 7 ottobre 2023. Lo ha annunciato stasera lo stesso gruppo terroristico palestinese. Da Israele le autorità si premurano subito di far sapere che la liberazione dell’ostaggio questa volta non è stata negoziata con il governo e non implicherà il rilascio di alcun detenuto palestinese. La liberazione del 21enne, cui gli Usa si sono interessati prima con Joe Biden e poi con Donald Trump, arriva nell’ambito dei negoziati «separati» che Hamas avrebbe condotto negli ultimi giorni con gli Usa per arrivare a un risultato più ambizioso, quello di un cessate il fuoco a Gaza con l’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia, negati da Israele da ormai due mesi. Nelle scorse ore un alto funzionario di Hamas aveva detto di aspettarsi un accordo possibile dai colloqui con gli Usa entro 48 ore. 🔗Leggi su Open.online

Segui queste discussioni sui social

Avec ses écrans intelligents, #mystor-e transpose l’expérience e-commerce en boutique #udigital #idan Leggi la discussione

Avec ses écrans intelligents, #mystor-e transpose l’expérience e-commerce en boutique #udigital #idan Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

A Rafah e Gaza la liberazione di nuovi ostaggi di Hamas - L’esercito israeliano si aspetta che Hamas rilasci sei ostaggi in due diverse località della Striscia di Gaza a partire dalle 9 di stamattina. Lo ha dichiarato l’esercito, secondo cui Hamas rilascerà prima gli ostaggi a Rafah, nel sud di Gaza, e poi a Nuseirat, nel centro della Striscia. Quattro veicoli della Croce Rossa Internazionale sono […]The post A Rafah e Gaza la liberazione di nuovi ostaggi di Hamas appeared first on L'Identità. 🔗Leggi su lidentita.it

Dazi auto, Trump annuncia il 25% per tutti i Paesi. «È l'inizio della liberazione degli Stati Uniti» - «È il giorno della liberazione». Ieri, a sorpresa, il presidente americano Donald Trump ha svelato le tariffe sul settore auto che saranno del 25% e coinvolgeranno tutti i veicoli... 🔗Leggi su ilmessaggero.it

Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi e 5 anni di tregua | Al via in Oman il terzo round di colloqui Iran-Usa sul nucleare - "Quattro morti e 30 dispersi in attacco a Gaza". L'Onu: "Esaurite le nostre scorte alimentari nella Striscia" 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Su questo argomento da altre fonti

Hamas annuncia la liberazione di Idan Alexander, il «regalo» a Trump per stanare Israele: «Pronti a un accordo per la fine della guerra a Gaza»; Hamas, la liberazione dell'ostaggio Idan Alexander: il sì alla proposta Usa; Hamas accetta di liberare il soldato Idan Alexander, team israeliano lascia Doha dopo l'annuncio - Usa: Risponderemo se Hamas non rispetta la scadenza su Gaza; Gli Stati Uniti cercano un incontro diretto con Hamas per il rilascio di ostaggi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Hamas annuncia la liberazione di Idan Alexander, il «regalo» a Trump per stanare Israele: «Pronti a un accordo per la fine della guerra a Gaza» - Il gruppo terroristico palestinese dovrebbe liberare l'ostaggio israelo-americano senza contropartite. E Hamas ora crede in un accordo «separato» con gli Usa L'articolo Hamas annuncia la liberazione d ... 🔗msn.com

Guerra Israele Medio Oriente, Hamas pubblica video con ostaggio israelo-americano Idan - Hamas ha pubblicato un video dell'ostaggio israelo-americano Idan Alexander, prigioniero a Gaza da 554 giorni. L'esercito israeliano annuncia di aver preso il controllo completo del corridoio ... 🔗tg24.sky.it

Hamas pubblica un video con l'ostaggio israelo-americano Idan: “Questa è la mia faccia, ricordatela” - Hamas aveva dichirato che avrebbe rilasciato Idan e i corpi di altri quattro ostaggi se Israele avesse rinnovato l'accordo per il cessate il fuoco. Giorni dopo, però, Israele ha lanciato razzi su ... 🔗repubblica.it