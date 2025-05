Hamas annuncia la liberazione di Edan Alexander l’ultimo ostaggio americano a Gaza

Alla vigilia di un delicato tour di Trump in Medio Oriente, la mossa si inserisce nei negoziati per una tregua duratura

Hamás dice que liberará al soldado rehén estadounidense para facilitar una tregua en Gaza El grupo, que no ha especificado cuándo pondrá en libertad a Alexander, comunicó esta decisión tras conversaciones con EEUU, en las que asegura haber… Leggi la discussione

Hamàs confirma negociacions “directes i avançades” amb EUA per a un alto-el-foc #Hamàs #Gaza #Món Leggi la discussione

Hamas annuncia la liberazione di Idan Alexander, il «regalo» a Trump per stanare Israele: «Pronti a un accordo per la fine della guerra a Gaza» - Hamas rilascerà Idan Alexander, cittadino di nazionalità sia israeliana che americana detenuto a Gaza dal 7 ottobre 2023. Lo ha annunciato stasera lo stesso gruppo terroristico palestinese. Da Israele le autorità si premurano subito di far sapere che la liberazione dell’ostaggio questa volta non è stata negoziata con il governo e non implicherà il rilascio di alcun detenuto palestinese. La liberazione del 21enne, cui gli Usa si sono interessati prima con Joe Biden e poi con Donald Trump, arriva nell’ambito dei negoziati «separati» che Hamas avrebbe condotto negli ultimi giorni con gli Usa ... 🔗Leggi su open.online

Hamas annuncia la liberazione dell’ultimo ostaggio ancora in vita: è un segnale per Trump - Roma, 11 maggio 2025 – Hamas ha annunciato la liberazione di Edan Alexander, l'ostaggio con cittadinanza israelo-americana tenuto prigioniero a Gaza da 583 giorni. Si tratta dell’ultimo rapito rimasto in vita. Il rilascio dovrebbe avvenire martedì, ma i dettagli sono ancora in fase di definizione. Il rilascio incondizionato dell’ostaggio sarebbe una dimostrazione di buona volontà a parte dell'organizzazione terroristica all'arrivo del presidente Usa, Donald Trump, che si sta per recare in Medio Oriente. 🔗Leggi su quotidiano.net

A Rafah e Gaza la liberazione di nuovi ostaggi di Hamas - L’esercito israeliano si aspetta che Hamas rilasci sei ostaggi in due diverse località della Striscia di Gaza a partire dalle 9 di stamattina. Lo ha dichiarato l’esercito, secondo cui Hamas rilascerà prima gli ostaggi a Rafah, nel sud di Gaza, e poi a Nuseirat, nel centro della Striscia. Quattro veicoli della Croce Rossa Internazionale sono […]The post A Rafah e Gaza la liberazione di nuovi ostaggi di Hamas appeared first on L'Identità. 🔗Leggi su lidentita.it

