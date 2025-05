Hamas annuncia la liberazione dell’ultimo ostaggio ancora in vita | è un segnale per Trump

Roma, 11 maggio 2025 – Hamas ha comunicato il rilascio di Edan Alexander, l'ostaggio israelo-americano in cattività a Gaza da 583 giorni. Questo annuncio segna una svolta significativa, poiché Alexander è l'ultimo ostaggio rimasto in vita. Il trasferimento è previsto per martedì, ma restano da definire i dettagli dell'operazione. La liberazione di Alexander potrebbe rappresentare un gesto di buona volontà da parte del gruppo.

Roma, 11 maggio 2025 – Hamas ha annunciato la liberazione di Edan Alexander, l'ostaggio con cittadinanza israelo-americana tenuto prigioniero a Gaza da 583 giorni. Si tratta dell’ultimo rapito rimasto in vita. Il rilascio dovrebbe avvenire martedì, ma i dettagli sono ancora in fase di definizione. Il rilascio incondizionato dell’ostaggio sarebbe una dimostrazione di buona volontà a parte dell'organizzazione terroristica all'arrivo del presidente Usa, Donald Trump, che si sta per recare in Medio Oriente. Lo riferiscono diverse fonti vicine al dossier degli ostaggi.Domani, l'inviato Usa per il Medio Oriente, Steve Witkoff, arriverà in Israele domani, alla luce dell'annuncio di Hamas sulla liberazione dell'ostaggio israelo-americano Edan Alexander. Lo riporta la stampa israeliana. epaselect epa12091385 Pro-Palestinian protesters hold placards during a demonstration in solidarity with the Palestinian people in Brussels, Belgium, 11 May 2025. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hamas annuncia la liberazione dell’ultimo ostaggio ancora in vita: è un segnale per Trump

