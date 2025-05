Guns N’ Roses al Firenze Rocks 12 giugno | concerto mondiale con Rival Sons e altri invitati

Il Firenze Rocks 2023 si annuncia imperdibile, con la leggendaria band dei Guns N’ Roses pronta a infiammare il palco il 12 giugno. Sotto la guida carismatica di Axl Rose e Slash, il concerto si preannuncia come un'esperienza unica, ricca di sorprese e adrenalina. Non perdere l'occasione di vivere una giornata di musica indimenticabile, che promette di rinnovare la passione per il rock.

Firenze Rocks 2025: artisti e serate. Show dei Guns n' Roses, il programma - Appuntamento a giugno per il Festival del capoluogo toscano ormai diventato un punto di riferimento di inizio estate. Anche Korn e Green Day tra i gruppi di primo piano 🔗Leggi su lanazione.it

Musica, line up definitiva per Firenze Rocks: pronti Guns N’ Roses, Korn e Green Day - Firenze Rocks svela la line up completa dell’edizione 2025, con i Dirty Honey, gli Atwood, LOccasione, i Punkcake e i Revue che si aggiungono al cartellone. Meno di tre mesi all’inizio del Festival, che vedrà i Guns N’ Roses, i Korn e i Green Day infiammare il palco della Visarno Arena.I Dirty Honey, una delle band più promettenti della scena rock mondiale con intensa carica energetica ed enorme capacità di coinvolgere il pubblico, si esibiranno giovedì 12 giugno, nella giornata dei Guns N’ Roses. 🔗Leggi su ildenaro.it

Frank Ferrer, le prime parole dell’ex batterista dei Guns N’ Roses dopo l’addio alla band - Frank Ferrer, l’ex batterista dei Guns N’Roses ha rotto il silenzio a seguito dell’uscita dalla band di Axl Rose della quale ha fatto parte per diciannove anni.Nel comunicato a seguito dell’addio di Ferrer, la band ha parlato di “uscita amichevole” : “Frank si è unito per la prima volta ai GNR durante uno spettacolo del giugno 2006”, si legge ancora, “contribuendo ad ancorare la sezione ritmica durante i tour successivi, comprese le recenti uscite con il trio riunito di Axl Rose, Slash e Duff McKagan”. 🔗Leggi su metropolitanmagazine.it

Guns N’ Roses al Firenze Rocks 2025: orario, biglietti e dettagli - Firenze Rock accoglie l'unica data dei Guns N’ Roses in concerto: energia pura in un'atmosfera unica e imperdibile. Il conto alla rovescia è iniziato. 🔗msn.com

Firenze Rocks, parte il conto alla rovescia: Guns N’ Roses, Korn e Green Day - Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: manca un mese al ritorno di Firenze Rocks, il festival che ogni estate trasforma la città nella capitale ... 🔗gonews.it

Firenze Rocks, in futuro camping e secondo palco per crescere ancora - A un mese dal festival, Roberto De Luca, presidente di Live Nation, parla di questa edizione e dei nuovi progetti: «Puntiamo a 100 mila spettatori, nel 2026 anche il pop» ... 🔗corrierefiorentino.corriere.it