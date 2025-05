guido confalonieri il fornaio che incontra e osserva tutti

La gavetta di una volta, lui l’ha fatta. Perché allora non andavano di moda i bamboccioni, quei giovani riluttanti ad avvicinarsi al mondo del lavoro. Roba dell’altro mondo e di un’altra epoca per uno come GuidoConfalonieri, 61 anni, gestore insieme al fratello Giuseppe, 55 anni, del fornaio Golosone. Perché Guido, monzese residente ad Arcore, a 15 anni ha iniziato lavorare come pasticciere da un fornaio in via Guerrazzi. Da una trentina d’anni, però, il suo regno è il centro cittadino. Nel 1995, infatti, incomincia a gestire il fornaio Golosone in piazza Garibaldi. Ha poi trasferito la sua attività nella sede attuale, in via Mapelli 6. Un posto ideale per osservare le abitudini dei monzesi che bazzicano questa zona. Chi per fare quattro passi nel salotto buono, chi per fare rotta verso il posto di lavoro. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

