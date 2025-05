Guerra in Ucraina Putin propone negoziati con Kiev il 15 maggio Dai Volenterosi rozzi ultimatum Zelensky | Pronti per colloqui diretti ma serve tregua di un mese

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che domani chiederà a quello turco Recep Tayyip Erdogan di organizzare il 15 maggio a Istanbul negoziatidiretti tra Mosca e Kiev, non escludendo che questo possa portare ad un cessate il fuoco esteso. La proposta segue la riunione di ieri a Kiev dei leader della coalizione dei Volenterosi con il presidente ucraino Zelensky, al termine della. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Guerra in Ucraina, Putin propone negoziati con Kiev il 15 maggio. "Dai Volenterosi rozzi ultimatum". Zelensky: "Pronti per colloqui diretti, ma serve tregua di un mese"

