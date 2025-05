Guerra in Ucraina Putin apre a negoziati Zelensky | Lo aspetto giovedì in Turchia

In breve da Zazoom:

... dichiarazioni ambiziose, spesso prive di una base concreta. La situazione tra Russia e Ucraina rimane complessa e carica di tensioni, ed è difficile prevedere un esito così rapido e positivo. Tuttavia, la speranza di pace e stabilità è un sentimento condiviso da molti. In questo contesto, è fondamentale analizzare le dinamiche attuali e il ruolo delle potenze globali, mentre ci si interroga sul futuro di entrambe le nazioni.

"Un giorno potenzialmente grandioso per Russia e Ucraina! Pensate alle centinaia di migliaia di vite che saranno salvate quando questo bagno di sangue senza fine, si spera, si concluderà. Sarà un mondo completamente nuovo, e molto migliore". L'ottimismo di Donald Trump , anche stavolta, è senz'altro eccessivo, e d’altronde non è la prima volta che il presidente americano si lascia andare ad auspici. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Guerra in Ucraina, Putin apre a negoziati. Zelensky: "Lo aspetto giovedì in Turchia"

Segui queste discussioni sui social

Questo titolo mi sembra più vicino alla realtà.Io, personalmente, ho bisogno di speranza, che non è mai abbastanza.#Ucraina#StopWarInUkraineZelensky: 'Aspetto Putin in Tu..Leggi la discussione

Roba da far tremare i polsi al solo pensieroSarà un giorno durissimo.Credo che tutti, davvero tutti, si augurano che sia l'inizio di un cammino serio e concreto per una pace giustaGiusta per chi ha sofferto così tanto e per così tanto … Leggi la discussione

Su altri siti se ne discute

Gli 007 di Kiev: "Putin vuole annunciare la vittoria sull'Ucraina e la Nato il 24 febbraio". Usa: Zelensky firmerà l'accordo per la fine della guerra - Vladimir Putin avrebbe l'intenzione di annunciare la vittoria sull'Ucraina e la Nato il 24 febbraio , terzo anniversario dell’aggressione russa. Lo riferiscono tra gli altri la Bild e il Kyiv Independent, citando informazioni dei servizi ucraini. I servizi di intelligence militare ucraini affermano inoltre che il Cremlino potrebbe usare i recenti colloqui tra Stati Uniti e Russia in Arabia Saudita. 🔗Leggi su feedpress.me

Guerra Ucraina, news in diretta, Trump: “No a massacro truppe Kiev nel Kursk”. Putin: “Devono arrendersi” - Le notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina dopo l'accordo raggiunto al G7: nuove sanzioni a Mosca se rifiuta il cessate il fuoco. Il Cremlino si dice "cautamente ottimista" dopo il colloquio tra Putin e l'inviato USA. Trump invita a evitare massacri nel Kursk, mentre Putin insiste sulla resa ucraina. Zakharova attacca ancora l'Italia.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Ursula von der Leyen spinge l'Europa verso conflitto contro la Russia: "Prepariamoci alla guerra, Putin una minaccia per Ucraina e Ue", ma lui ha firmato la tregua - Mentre Russia e Stati Uniti hanno trovato un primo punto d’incontro per arrivare al cessate il fuoco tra Mosca e Kiev, l’Unione europea deve prepararsi alla guerra secondo Ursula von der Leyen Intervenendo alla Royal Danish Military Academy, la presidente della Commissione europea, Ursula von 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Se ne parla anche su altri siti

Tregua, Putin apre a negoziati diretti tra Russia e Ucraina; Tregua, Zelensky apre a Putin: «Lo aspetto in Turchia giovedì, ma prima rispetti il cessate il fuoco; Guerra in Ucraina, Putin apre a negoziati. Zelensky: Lo aspetto giovedì in Turchia; Putin: Colloqui diretti con l'Ucraina il 15 maggio. Zelensky: Lo aspetto in Turchia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Putin apre alle trattative: "Colloqui diretti con l'Ucraina dal 15 maggio" - Il presidente Zelensky: "Segnale positivo, ma prima un cessate il fuoco completo". Trump esulta: "Sarà un mondo completamente nuovo" ... 🔗msn.com

Guerra in Ucraina, Putin apre a negoziati. Zelensky: "Lo aspetto giovedì in Turchia" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Ucraina, Putin risponde a ultimatum Ue: "Negoziati dal 15 maggio". Zelensky: "Pronti a incontro, ma tregua da domani" - La replica del presidente russo alla richiesta di tregua totale di 30 giorni, cosa ha risposto il leader ucraino ... 🔗adnkronos.com