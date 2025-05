Gruppi di cammino ecco il corso di secondo livello per i conduttori Anche testimonianze di walking leader

Proseguono le iniziative formative rivolte ai conduttori di Gruppi di cammino nella provincia di Forlì-Cesena. In particolare, il Dipartimento di sanità Pubblica organizza un "corso gratuito di secondolivello per conduttori di Gruppi di cammino per la Salute" sabato 24 maggio, dalle 9 alle 13.

