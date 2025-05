Graziani sicuro dopo Lazio Juve | I bianconeri hanno pagato la stupidaggine di un giocatore Castellanos ha esagerato ma il gesto di Kalulu era da espulsione

Ciccio Graziani, intervenuto a Radio Sportiva, ha commentato il pareggio della Juventus contro la Lazio, sottolineando l'effetto dell'espulsione di Kalulu sulla partita. L'opinionista ha elogiato la reazione dei bianconeri, evidenziando come, nonostante le difficoltà, la squadra abbia dimostrato carattere. Nel suo intervento, Graziani ha fornito un'analisi approfondita degli eventi e delle scelte tecniche, offrendo spunti interessanti per i tifosi e gli appassionati di calcio

GrazianisicurodopoLazioJuve: tutte le dichiarazioni dell’opinionista sul pareggio della Juve contro la LazioCiccio Graziani ha parlato a Radio Sportiva per analizzare il pareggio della Juve contro la Lazio, influenzata dall’espulsione di Kalulu.PAROLE – «Per come ha reagito dopo l’espulsione di Kalulu, alla Juventus bisognerebbe fare un applauso. Non era facile mantenere quel risultato fino alla fine con la Lazio che attaccava di continuo. Purtroppo la Juventus ha pagato la ‘stupidaggine’ di un giocatore, che si è permesso di fare un gesto che, rivisto con calma, era da espulsione. Poi che Taty abbia un po’ esagerato lasciamolo ai posteri, ma io condanno il gesto di Kalulu perché con quel gesto ha messo in grande difficoltà la sua squadra, tanto da permettere alla Lazio di pareggiare». 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Graziani sicuro dopo Lazio Juve: «I bianconeri hanno pagato la stupidaggine di un giocatore. Castellanos ha esagerato ma il gesto di Kalulu era da espulsione»

