Graziani ha detto la sua sul duello scudetto tra Inter e Napoli. L’ex giocatore ha fatto riferimento pure all’impegno di martedì sera col Barcellona in ChampionsLeague.LOTTA SCUDETTO – In Serie A continua il duello per la vittoria finale tra Napoli e Inter. Gli azzurri avanti di tre lunghezze sui nerazzurri hanno il destino nelle proprie mani. Oggi altro weekend importante, con la Beneamata impegnata sul campo del Torino e i “contiani” in casa al Maradona contro il Genoa. Francesco “Ciccio” Graziani, ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, ha commentato così: «Teoricamente può succedere di tutto, chissà già stasera potrebbe esserci un’appendice diversa. L’Inter sulla carta ha partite più difficili e non so se la sbornia di Champions li ha caricati o se li rilasserà, anche perché farà tanto turnover. 🔗Leggi su Inter-news.it

Graziani: «Inter, la sbornia in Champions League ha 2 conseguenze»