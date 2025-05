Grave incidente nel lago di Como | morta la donna caduta in acqua

Un tragico incidente ha scosso le acque del lago di Como, a Gera Lario, dove una donna di 63 anni, Maria Elisa Casadio Lombini, originaria della Brianza, ha tragicamente perso la vita. L'episodio, raccontato dai colleghi di QuiComo.it, è avvenuto oggi, domenica 11 maggio, intorno alle 14, in prossimità di via al Pontile, lasciando la comunità nel dolore e nello shock.

Tragico incidente nelle acque del lago di Como, a Gera Lario, dove ha perso la vita una donna di 63 anni, la brianzola Maria Elisa Casadio Lombini.Come illustrato dai colleghi di QuiComo.it il fatto è avvenuto intorno alle 14 di oggi, domenica 11 maggio, di fronte a via al Pontile, quando è.

Grave incidente nelle acque del lago di Como, a Gera Lario. Secondo quanto riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) e in base alle prime informazioni disponibili, l'episodio ha coinvolto una coppia di coniugi usciti in barca.Il fatto è avvenuto intorno alle 13:54 di oggi, di...

Grave incidente nelle acque del lago di Como, a Gera Lario dove ha perso la vita una donna di 63 anni, la brianzola Maria Elisa Casadio Lombini.Il fatto è avvenuto intorno alle 13:54 di oggi, domenica 11 maggio, di fronte a via al Pontile, quando è scattato l'allarme. La donna, che si trovava...

Grave incidente nelle acque del lago di Como, a Gera Lario dove ha perso la vita una donna di 63 anni, la brianzola Maria Elisa Casadio Lombini, residente a Lissone. Il fatto, riferisce QuiComo, è avvenuto intorno alle 13.54 di oggi, domenica 11 maggio, di fronte a via al Pontile, quando è...

Tragico incidente al lago di Como, una donna di 63 anni è morta dopo essere caduta in acqua a Gera Lerio. Secondo quanto ricostruito, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduta dalla barca su cui si ...

Sono ancora scarse le informazioni sull'incidente avvenuto oggi nelle acque del lago di Como, a Gera Lario. Secondo quanto riporta Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) e in base alle prime ...

Avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduta in acqua dalla barca su cui stava trascorrendo la domenica pomeriggio con il marito…