Grave incidente a Sondalo | due feriti e Statale 38 chiusa al traffico

Grave incidente questa mattina attorno alle 9 a Sondalo, lungo la Statale 38. Due auto si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire, con l'intervento dei carabinieri della Compagnia di Tirano. Secondo le informazioni riportate da SondrioToday.it, nel sinistro sono rimaste ferite in modo serio alcune persone, che sono state prontamente soccorse.

