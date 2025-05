Grandi eventi Tre mostre da incanto celebrano i campioni del Giro d’Italia

di Renzo CastelliPISASeppure il ciclismo non abbia più l’allure di un passato nel quale tutti i campionissimi erano italiani ha conservato il format del Grande evento nazionale. Così il suo ritorno come sede di tappa a Pisa dopo 45 anni ha portato non solo un clima di Grandissima attesa ma ha dato il via a vere e proprie celebrazioni. Con questo spirito vanno accolte le tre mostre che allestite da musei e istituzioni. Dal 19 aprile al 30 settembre il Museo della Grafica (Palazzo Lanfranchi) espone “Passa il Giro. Immagini e racconti di biciclette”, un suggestivo percorso a cura di Alessandro Tosi tra arte e scienza dedicato alla storia e al fascino della bicicletta. Il Comune ha allestito all’ingresso di Palazzo Gambacorti l’esposizione delle 20 fotografie selezionate dopo un contest aperto a tutti i fotografi professionisti e amatoriali visibile dal 9 al 20 maggio, giorno della tappa in città. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grandi eventi. Tre mostre da incanto celebrano i campioni del Giro d’Italia

