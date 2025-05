Grande Fratello Maica Benedicto | Shaila e Lorenzo? Lei mi ha detto perché lo ha lasciato

Maica, regina dei reality, sgancia un gossip su Shaila e Lorenzo che le avrebbe rivelato l'ex velina quando si sono incontrate a Milano. Che MaicaBenedicto non sia una che passa inosservata, ormai lo abbiamo capito. L'ex protagonista di Gran Hermano, arrivata seconda in Gran Hermano Duo e attualmente coinvolta nel terzo reality consecutivo (Los Vecinos De La Casa De Al Lado, per chi tiene il conto), ha deciso che il modo migliore per movimentare la convivenza è. sganciare una bomba gossip! Nel nuovo reality iberico si parla della rottura tra Shaila e Lorenzo Durante una chiacchierata apparentemente innocua nel patio regolamentato del programma, la nostra Maica ha svelato il presunto retroscena sulla fine della storia d'amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, Maica Benedicto: “Shaila e Lorenzo? Lei mi ha detto perché lo ha lasciato"

