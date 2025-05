governo gb prepara stretta sui migranti visti meno accessibili

Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto, c’è un altro buco milionario: il governo si prepara ad aprire (di nuovo) il portafoglio - Piccoli o grandi, gli eventi sportivi sono comunque un pozzo senza fondo: i soldi non bastano mai. Così se le Olimpiadi di Milano-Cortina si sono rivelati un salasso miliardario per le casse dello Stato, i Giochi del Mediterraneo 2026 modestamente non vogliono essere da meno: il governo ha già stanziato 300 milioni di euro? Adesso viene fuori che mancano altre decine di milioni.Questa settimana il ministro Abodi in persona si è recato in sopralluogo a Taranto, per far sentire la presenza del governo ad un evento che sta particolarmente a cuore alla premier Meloni (come strumento diplomatico ... 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it