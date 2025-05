Gol Zalewski il polacco si inventa il vantaggio nerazzurro! Gran conclusione da fuori area – VIDEO

Gol Zalewski, il polacco si inventa il vantaggionerazzurro! Gran botta da fuoriarea per l’esternoSi sblocca dopo 14 minuti la sfida dell’Olimpico Grande Torino, con l’Inter di Simone Inzaghi che si porta subito in vantaggio grazie ad un Grande gol di Nicola Zalewski, alla sua prima rete in maglia nerazzurra. Pallone ricevuto sulla trequarti, sterzata con un colpo di tacco che manda fuori tempo Gineitis e tiro a giro che batte Milinkovic Savic. Inter in vantaggio sul Torino.pic.twitter.comjGOQ7fgw4J— @CenterOfGoals live stream (@ElwandaL54519) May 11, 2025 LE IMMAGINI ED IL RACCONTO DEL GOL:? 14? GOL DELL’INTER! – Nerazzurri avanti con Zalewski! Bellissima la sua prima rete in maglia nerazzurra. Riceve palla sulla trequarti, sterza con un colpo di tacco, si accentra e calcia a giro battendo Milinkovic Savic. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gol Zalewski, il polacco si inventa il vantaggio nerazzurro! Gran conclusione da fuori area – VIDEO

Marelli non ha dubbi: «Il gol di Thuram è regolare. Zalewski rischia tanto ma…» - di RedazioneMarelli commenta gli episodi arbitrali chiave del match disputatosi tra Parma e Inter oggi pomeriggio e terminato con un pareggioIntervenuto ai microfoni di DAZN, Luca Marelli, ex arbitro, ha analizzato gli episodi arbitrali chiave dell’anticipo delle 18:000 tra Parma e Inter.SUL GOL DI THURAM – «Check prolungato per vedere se c’è un tocco di braccio di Thuram, da un’immagine non c’è la certezza di un tocco, anzi c’è sempre spazio tra il pallone e il braccio di Thuram. 🔗Leggi su internews24.com

Yildiz si inventa il gol in Juve Genoa e non solo: il ruolo, la libertà nelle giocate e quell’esultanza. I numeri da 10 del dieci bianconero - di Nicolò CorradinoYildiz si inventa il gol vittoria in Juve Genoa e non solo: l’analisi ai raggi X della prova del talento bianconeroÈ tornato Kenan Yildiz. Ma forse non se n’è mai andato via. Semplicemente doveva liberarsi di un “peso” mentale: tante parole, tante richieste, tante polemiche su un ruolo che non è mai sembrato essere il migliore per esprimere. Tudor ha capito subito come trattare la gemma bianconera: il ruolo da trequartista gli ha permesso di giocare maggiormente dentro al campo, dando una mano sia per creare ma anche per alzare il baricentro della squadra. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Cesari inventa: «Gol di Arnautovic bellissimo, ma irregolare. De Vrij sulla traiettoria!» - Graziano Cesari ha realizzato la sua moviola del match vinto dall’Inter contro la Lazio con il punteggio di 2-0. Secondo l’ex arbitro, il gol di Marko Arnautovic sarebbe irregolare per la presenza di Stefan De Vrij sulla traiettoria della palla.IL RAGIONAMENTO – Graziano Cesari ha presentato una visione alquanto particolare del gol siglato da Marko Arnautovic in occasione dell’1-0 dell’Inter contro la Lazio. 🔗Leggi su inter-news.it

Inter, Zalewski segna con il Torino: in goal tutti i giocatori di movimento in rosa - Mancava solo il goal di Nicola Zalewski ed è arrivato contro il Torino. Con la rete del polacco, arrivato nel mercato di gennaio, hanno segnato tutti giocatori di. 🔗calciomercato.com

Inter, Zalewski verso il riscatto: “È merce rara” - L'esterno polacco, arrivato in prestito dalla Roma, si è presentato molto bene a Milano e ora bisogna decidere per il riscatto. 🔗spaziointer.it

Roma, ora è ufficiale: Zalewski in prestito all'Inter - Nicola Zalewski ... gol in giallorosso". Il comunicato dell'Inter: "FC Internazionale Milano comunica di aver definito con la AS Roma il trasferimento di Nicola Zalewski. Il centrocampista polacco ... 🔗msn.com