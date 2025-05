Godzilla x Kong | Supernova antagonista cosmica e ritorno di Gigan e SpaceGodzilla con Dan Stevens

In breve da Zazoom:

Il nuovo lungometraggio

Godzilla x Kong 3, la spiegazione del titolo, ecco cosa significa Supernova - Godzilla x Kong 3, la spiegazione del titolo, ecco cosa significa SupernovaIl titolo del sequel del film campione d’incassi Godzilla X Kong: The New Empire è stato ufficialmente rivelato e, sebbene sia composto da una sola parola, ha enormi implicazioni per l’intero MonsterVerse. Il nuovo titolo, Godzilla X Kong: Supernova, è stato rivelato insieme a un teaser che indica che il film è ora in produzione in vista della sua uscita nel 2027. 🔗Leggi su cinefilos.it