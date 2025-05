Glory POP Milano | la pizzeria vintage dove gli anni ’80 e ’90 rivivono nei sapori

Milano riscopre il piacere autentico della pizza in un ambiente che trasporta i clienti indietro nel tempo. In via Correggio 14, i sapori della tradizione si uniscono alla nostalgia degli anni ’80 e ’90 creando un’esperienza multisensoriale che va ben oltre il semplice pasto.Un locale che racconta storieEntrare da Glory POP significa varcare la soglia di un mondo dove il tempo sembra essersi fermato. L’atmosfera è pervasa da richiami vintage che conquistano immediatamente: un jukebox originale troneggia in un angolo, vinili decorano le pareti, poster d’epoca raccontano memorie collettive e un grande neon recita provocatoriamente “My head says insalata but my heart says pizza”. I colori vivaci e le luci soffuse completano un ambiente studiato nei minimi dettagli per far rivivere ai clienti le sensazioni di decenni che hanno segnato profondamente la cultura pop italiana. 🔗Leggi su .com © .com - Glory POP Milano: la pizzeria vintage dove gli anni ’80 e ’90 rivivono nei sapori

Segui queste discussioni sui social

L’utopica monorotaia Cabinentaxi, sistema di trasporto autonomo degli anni ’70 https://www.jacoporanieri.com/blog/?p=42330 #monorotaia #ferrovia #trasporti #germania #invenzioni #ipotesi #teorie #progetti #aziende #prototipi #costruzioni #… Leggi la discussione

Prove fatte sparire per coprire la verità sull’omicidio di Mara Cagol https://www.osservatoriorepressione.info/prove-fatte-sparire-per-coprire-la-verita-sullomicidio-di-mara-cagol/ #Corted'assiseAlessandria #CascinaSpiottadiArzello #Giovan… Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Jin dei BTS arriva a Milano: perché la star del K-Pop era alla sfilata di Gucci - Il cantante, già ospite della precedente sfilata Gucci, è tornato alla Milano Fashion Week, per la presentazione della nuova collezione Autunno/Inverno 2025-26.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

La Pop Art animata di Bruno Bozzetto: manifesti, bozzetti e proiezioni al Museo Interattivo del Cinema di Milano - Milano, 10 marzo 2025 – Manifesti, bozzetti e disegni; gadget, rodovetri e proiezioni. Apre al pubblico – dal 15 marzo al 16 novembre – la mostra ‘La Pop Art animata di Bruno Bozzetto’, in programma al MIC – Museo Interattivo del Cinema di Cineteca Milano. Si tratta di un lungo viaggio nell’universo multiforme e cangiante del più importante animatore italiano. Una personale completa dei suoi oltre cinquanta cortometraggi e dei quattro lungometraggi che ambisce, anche grazie alla contemporanea esposizione di una numerosa messe di materiali preparatori, a tracciare, per la prima volta, un ... 🔗Leggi su ilgiorno.it

Hello Kitty star a Milano, Anteprima celebra la gattina più famosa al mondo con un pop-up store alla Rinascente - Milano, 9 maggio 2025 – “Una bellissima amicizia che dura da molto tempo”. E’ così che Izumi Ogino, la fondatrice e direttrice creativa di Anteprima ha definito il suo rapporto con Hello Kitty, la gattina più famosa al mondo, nata dalla matita di Yuko Shimizu per la Sanrio cinquantuno anni fa. Un’amicizia che le unisce da sempre, perché entrambe arrivano dal Giappone, amano la moda e seguono le tendenze. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Al Glory POP di Milano il riscatto della pizzeria anni '80-'90; Location anni ’80 e due formati di pizza innovativi: a Milano Glory POP torna al passato in ottica moderna. E a fine anno un nuovo locale; Pizzerie pop e pensate per i selfie: se a fare la differenza non sono più (solo) impasto e pomodoro; Quando la pizza finisce in Glory. 🔗Cosa riportano altre fonti

Glory Pop reinventa la pizza con una fetta di felicità vintage anni ‘80-’90 - Il menu di Glory Pop Nel menu c’è spazio per i grandi classici - come la Margherita stracciata - ma anche per proposte più audaci, come la pizza con spianata calabra e gorgonzola, oppure quella con ... 🔗italiaatavola.net

Quando la pizza finisce in Glory - Il locale è Glory Pop, una pizzeria aperta poco più di un anno fa in via Correggio, al numero 14, una zona residenziale di Milano, dove di notte, nel buio dei condomini, brilla per le sue luci ... 🔗msn.com

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: