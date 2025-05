gli incontri a tirana della delegazione verbumlandiart

In breve da Zazoom:

La delegazione dell'Associazione internazionale VERBUMLANDIART si prepara a un’intensa visita in Albania, con un incontro all’Ambasciata d’Italia e una conferenza serale insieme al prestigioso giornale letterario

Visita all'Ambasciata d'Italia e in serata conferenza con il giornale letterario "Nacional"TIRANABITOLA (Macedonia del Nord) – Quando saranno conclusi gli impegni che l'Associazione internazionale VERBUMLANDIART ha in programma dall'11 al 13 maggio a Bitola, Ohrid e Skopje, la DELEGAZIONE partirà il 14 per TIRANA. Alle ore 15:00 la DELEGAZIONE, composta dalla presidente Regina Resta (poetessa e critica letteraria), Maria Pia Turiello (presidente del Comitato scientifico e criminologa forense), dal vicepresidente Goffredo Palmerini (giornalista e scrittore), dall' on. Mirella Cristina (avvocata e già Parlamentare) e Mirjana Dobrilla (poetessa e traduttrice), sarà ricevuta all'Ambasciata d'Italia.La DELEGAZIONE porterà il saluto all'Ambasciatore dr. Marco Alberti e illustrerà scopi DELLA missione e gli impegni nella capitale albanese, oltre alle attività che in campo letterario e artistico da anni VERBUMLANDIART conduce in partenariato con associazioni culturali albanesi e dei Paesi balcanici (Serbia, Croazia, Montenegro e Macedonia del Nord).