Roma, 11 mag. (askanews) - "In Italia e altri Paesi si celebra la festa della mamma, mando un caro saluto a tutte le mamme, con una preghiera per loro e per quelle che sono già in cielo. Buonafesta a tutte le mamme", Questi gli auguri di PapaLeone XIV che ha ricordato l'odierna Giornata della mamma nel suo primo Regina Caeli a San Pietro. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gli auguri di Papa Leone: Buona festa a tutte le mamme

Mattarella scrive a Papa Leone XIV: “Auguri per un lungo e fecondo pontificato” - Roma, 8 maggio 2025 – “Nel partecipare al ’gaudium magnum’ annunziato pochi momenti fa alla cristianità e al mondo dal cardinale protodiacono, desidero far giungere, anche a nome del popolo italiano, fervidi auguri per un lungo e fecondo pontificato, oltre che per il benessere spirituale e personale di Vostra Santità”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella lettera inviata al nuovo Papa, Leone XIV. 🔗Leggi su cdn.ilfaroonline.it

Papa Leone XIV: "Mai più la guerra, cessi il fuoco a Gaza e in Ucraina. E auguri a tutte le mamme" - Oggi c'è stato il primo "Regina Caeli" di papa Leone XIV. Il pontefice si è affacciato alle 12 dalla basilica di San Pietro per recitare la preghiera dedicata alla Madonna che sostituisce l'Angelus nel tempo pasquale. A San Pietro oggi erano presenti circa centomila persone, in arrivo da ogni... 🔗Leggi su today.it

Papa Leone XIV si affaccia sulla piazza, l'emozione dei 150 mila: «Buona domenica!», e ai giovani: «Non abbiate paura» - Prevost è stato eletto Papa giovedì 8 maggio: è il 267esimo pontefice. Tutti gli aggiornamenti live dal Vaticano. Di prima mattina Leone XIV si è recato nelle Grotte Vaticane per celebrare la messa vicino alla tomba di Pietro 🔗Leggi su xml2.corriere.it

