Gli arresti per la rissa fuori dallo stadio la guerra tra residenti e giovani all' Umbertino finalmente il Parco per Tutti

Si è conclusa una settimana ricca di notizie, in cui a Bari quasi tutta l'attenzione è stata concentrata sulla festa di San Nicola, ma nel corso della quale sono successi diversi fatti importanti che ripercorreremo in questo recap.Tra gli avvenimenti che hanno polarizzato l'attenzione. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Gli arresti per la rissa fuori dallo stadio, la guerra tra residenti e giovani all'Umbertino, finalmente il Parco per Tutti

Rissa fuori dallo stadio a Bari durante la partita: tre arresti, anche il padre del bambino in lacrime - Tre uomini sono stati arrestati per la violenta rissa avvenuta domenica allo stadio San Nicola di Bari durante Bari-Pisa. Tra loro anche il padre del bambino in lacrime ripreso in un video virale. Sono accusati di rissa pluriaggravata. Indagini in corso per chiarire l’intera dinamica.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Rissa fra ultrà fuori dallo stadio di Fasano: primi indagati e arresti - BRINDISI – C’è una prima svolta nelle indagini sui gravi scontri che domenica scorsa (9 marzo) si sono svolti all’esterno dello stadio Curlo di Fasano, in occasione del derby contro il Brindisi, valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie D. Alcune persone sono indagate. Gli... 🔗Leggi su brindisireport.it

Rissa allo stadio a Bari, 3 arresti: anche il papà del bambino, «poco prima aveva picchiato un tifoso». Cosa è successo davvero - La rissa fuori dallo stadio, la lite per uno zainetto, le botte davanti ad un bambino che scoppia a piangere: ma due giorni dopo quello che è accaduto, in un video diventato virale sui social,... 🔗Leggi su leggo.it

