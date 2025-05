Gli alpini sfilano a Biella | Impegno per pace e sicurezza

Centomila 'penne nere' hanno sfilato a Biella per la 96ª edizione dell’Adunata nazionale, in una lunga parata durata dodici ore, che, tra gli applausi della folla, ha superato anche le polemiche legate al video in cui, durante la notte di festa, qualcuno aveva intonato 'Faccetta nera'. «Quattro o cinque perditempo», così li ha bollati il ministro della Difesa, Guido Crosetto , piemontese doc,. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Gli alpini sfilano a Biella: "Impegno per pace e sicurezza"

Ho sempre creduto che gli #alpini fossero antifascisti #biella #adunatadeglialpini #faccettanera #fascisti #fascistiTuttiAppesi #antifascist #antifa #antifascistisempre #antifascisti Leggi la discussione

Mussolini è mortoIl fascismo no.E chi oggi gli tiene accesa la fiaccola, anche solo con una delibera, merita il buio.Ma il vero schifo è chi guarda e tace.#Biella Leggi la discussione

Gli alpini piacentini sfilano all'Adunata di Biella - C'erano anche gli alpini piacentini alla 96esima edizione dell'Adunata nazionale dell'Ana (l'associazione nazionale alpini) di Biella. La città piemontese ha ospitato nella giornata di sabato 10 e di domenica 11 maggio l'Adunata 2025 che Piacenza ospitò nel 2013. Il momento clou, come da... 🔗Leggi su ilpiacenza.it

Video | Gli alpini della sezione di Pordenone sfilano a Biella - Le immagini dello sfilamento degli alpini della sezione di Pordenone durante l'adunata nazionale del 2025 che si è tenuta a Biella. PordenoneToday è anche su WhatsApp. Iscriviti al nostro canale 🔗Leggi su pordenonetoday.it

Alpini, in oltre 100mila sfilano a Biella per la 96esima adunata - Diverse generazioni di alpini in servizio e in congedo hanno preso parte oggi a Biella alla sfilata della 96esima adunata nazionale delle penne nere. Oltre centomila alpini hanno invaso la città piemontese per una giornata di festa e memoria collettiva, alla presenza delle più alte cariche istituzionali e militari, tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro della difesa Guido Crosetto e il capo di stato maggiore dell’esercito, generale Carmine Masiello. 🔗Leggi su lapresse.it

