Giuntoli Juventus la rivelazione | Storicamente nessun uomo Juve si è salvato in assenza dei risultati Gli vengono addossate alcune responsabilità gestionali ma…

🛈 Anteprima news:

Il futuro di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, si fa sempre più interessante. Secondo il giornalista Giovanni Albanese, anche in caso di mancata qualificazione alla Champions League, Giuntoli potrebbe rimanere nella sua posizione. Rivelazioni e dichiarazioni sul futuro del dirigente bianconero promettono di scuotere l'ambiente juventino e far discutere i tifosi. Scopriamo insieme le ultime novità e gli scenari possibili.

GiuntoliJuventus, la rivelazione sul futuro del direttore sportivo bianconero: tutte le dichiarazioni Il giornalista Giovanni Albanese ha analizzato quello che potrebbe essere il futuro di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juve, che in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League dovrebbe comunque restare in bianconero.PAROLE – «E Cristiano Giuntoli, che l’estate scorsa aveva prima puntato su Thiago Motta, ha garantito che il croato sarà alla guida dei bianconeri sicuramente al Mondiale per Club. Il futuro però è alle porte e anche la posizione del dirigente è da verificare.Tutte le fonti interne al club sono compatte nel garantire che l’ex direttore del Napoli non è in discussione, ma StoricamentenessunuomoJuve si è salvato in assenza dei risultati e negli ultimi mesi a Giuntolivengonoaddossate anche alcuneresponsabilitàgestionali. 🔗Leggi su Juventusnews24.com