Giulio Ciccone esalta Pedersen | Difficile batterlo con queste gambe piano rispettato

GiulioCiccone ha lavorato ancora una volta in maniera encomiabile per aiutare il proprio compagno di squadra Mads Pedersen. Venerdì aveva tenuto un ritmo sostenuto in salita e aveva agevolato la compagna del danese nella prima tappa del Giro d’Italia, oggi si è replicato lunga l’asperità di giornata e poi ha ben pilotato il nordico verso la volata di Valona. Il già Campione del Mondo ha ripagato l’abruzzese con due successi e la maglia rosa, per la gioia di tutta la Lidl-Trek.Il 30enne ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Abbiamo fatto un altro grande lavoro, Pedersen quando ha questegambe è Difficile da battere. Quando lui sta bene queste sono le sue tappe e si diverte a fare queste tappe dure. Era il piano e ieri quando ha perso la maglia non era dispiaciuto (superato per un secondo in classifica generale dallo sloveno Primoz Roglic, n. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giulio Ciccone esalta Pedersen: “Difficile batterlo con queste gambe, piano rispettato”

Segui queste discussioni sui social

Nella cordata Tonetto-Molinaro che vuole acquistare l’#Alessandria c’è #DiMatteo (ex pres Mantova e Grosseto): tutti insieme confluiti nella holding Alessandria 2023 che vuole rilevare interamente le quote del clubIl dg sarebbe #Corda, d… Leggi la discussione

Il caso #Assange e #WikiLeaks nel video dell'incontro su #ValigiaBlù con i giornalisti Stefania #Maurizi, Fabio #Chiusi e Arianna #Cicconebe/v_mZzjLTXgc Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Ciclismo: Jonathan Milan esalta l’Italia. Con Giulio Ciccone ed Antonio Tiberi si può sognare il podio al Giro - Settimana intensissima per il ciclismo internazionale: dagli Emirati Arabi alla Spagna, passando per Francia e Portogallo, si è corso in ogni dove e gli italiani hanno portato a casa risultati interessanti.Nell’unica corsa World Tour, l’UAE Tour, il primo degli umani alle spalle del solito alieno Tadej Pogacar in classifica generale è stato Giulio Ciccone. Spettacolare prova da parte dell’azzurro della Lidl-Trek che in salita si è dimostrato molto costante: che sia l’anno giusto per ambire ad un risultato di lusso al Giro d’Italia? Sempre in casa Lidl-Trek non si può non parlare di Jonathan ... 🔗Leggi su oasport.it

Pagelle Giro d’Italia 2025: Pedersen finalizzatore, la scelta di Ciccone, Ayuso in difesa - PAGELLE GIRO D’ITALIA 2025Prima tappa, venerdì 9 maggioMads Pedersen, 9: il finalizzatore. Capitalizza il grandissimo lavoro della Lidl-Trek, che ha frantumato il gruppo nei due passaggi sulla salita di Surrel, riducendolo ad una trentina di corridori. Senza i principali velocisti (che non sono peraltro di livello eccelso in questa Corsa Rosa), il danese ha sfruttato al meglio la situazione con uno sprint implacabile. 🔗Leggi su oasport.it

Che amicizia! Jannik Sinner in bici con Giulio Ciccone ed i piloti Ferrari - Dopo aver festeggiato Capodanno insieme, circostanza della quale vi abbiamo dato conto e che trovate nell'archivio news sportive di ChietiToday, lo stesso poker d'assi si è ritrovato per un'uscita in bicicletta, resa pubblica dal campione teatino Giulio Ciccone, ciclista italiano di punta e... 🔗Leggi su chietitoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giro d'Italia 2025: Mads Pedersen imprendibile a Tirana: maglia rosa davanti a Van Aert; Giulio Ciccone esalta Pedersen: “Difficile batterlo con queste gambe, piano rispettato”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Giulio Ciccone esalta Pedersen: “Difficile batterlo con queste gambe, piano rispettato” - Giulio Ciccone ha lavorato ancora una volta in maniera encomiabile per aiutare il proprio compagno di squadra Mads Pedersen. Venerdì aveva tenuto un ritmo ... 🔗oasport.it

Giulio Ciccone: «Al Giro d'Italia libero di stupire. Sognavo di essere Senna, Sinner è un professionista anche in bici» - Giulio Ciccone speranza azzurra per il Giro d'Italia: «Ho una squadra fortissima, mi ha dato carta bianca. Senza Pogacar tutto è possibile» ... 🔗msn.com

Pedersen in rosa, Ciccone dà spettacolo: il Giro lo aspetta - Il danese vince la prima tappa a Tirana in volata, l’abruzzese guida il lavoro di squadra: “Correrò alla giornata” ... 🔗repubblica.it