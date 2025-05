Giulia Salemi | Ho rinunciato alla tv per mio figlio Ma sogno ancora Sanremo

🛈 Anteprima news:

Giulia Salemi si racconta con sincerità e emozione a

GiuliaSalemi sincera, emozionata, e con i piedi ben piantati a terra. Ospite a Da Noi. A Ruota Libera, la conduttrice e influencer ha aperto il cuore, parlando del suo nuovo ruolo di mamma e dei sacrifici fatti per il piccolo Kian: “Essere madre mi ha cambiata. Ho detto no a lavori importanti e a tanta televisione perché ho scelto di allattare mio figlio. Non è facile, soprattutto in questo ambiente, ma il legame che si crea è impagabile".Con la spontaneità che la contraddistingue, Giulia ha raccontato anche il dietro le quinte della sua famiglia: “Pierpaolo è all’Isola dei Famosi e io sono felicissima per lui. A casa mi dà una mano mia madre, anche se. è sempre dalla parte sua quando litighiamo! Mi dice che sono troppo impulsiva, e ha ragione. Ma sto migliorando, anche grazie a Kian”. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42543836 La tv per ora può aspettare, ma non è certo sparita dal radar di Giulia: “Il mio podcast è il mio nuovo spazio, lo produco da sola ed è in crescita. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giulia Salemi: “Ho rinunciato alla tv per mio figlio. Ma sogno ancora Sanremo”

Segui queste discussioni sui social

Corriere.it - Homepage by di Federica Bandirali Milano, che stile alla charity: Salemi futura mamma in bianco, Arisa scintillante, la scollatura di Colombari Translated:Milan, style at the charity event: Salemi future mom in white, Arisa s… Leggi la discussione

Kim's Video review: A nonfiction work of swirling whimsy and rabbit-hole intriguecom/kims-video-movie-review-documentary-1851386517 Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giulia Salemi: “Ho partorito con un cesareo, lo rifarei 100 volte” - In un recente box di domande pubblicato nelle storie Instagram, Giulia Salemi, da qualche mese diventata mamma di Kian, ha risposto alle curiosità delle sue followers in merito alla maternità e al parto.“Sono felicissima in questo momento e mi capita di pensare che avrei potuto farlo prima un figlio ma, poi, mi dico che, invece, abbiamo fatto bene a rispettare i nostri tempi anche come coppia – ha spiegato l’influencer italopersiana – Abbiamo aspettato un momento davvero sereno, in cui tanti fattori erano al posto giusto”. 🔗Leggi su gravidanzaonline.it

Giulia Salemi: “Ho partorito con un cesareo, lo rifarei 100 volte” - In un recente box di domande pubblicato nelle storie Instagram, Giulia Salemi, da qualche mese diventata mamma di Kian, ha risposto alle curiosità delle sue followers in merito alla maternità e al parto.“Sono felicissima in questo momento e mi capita di pensare che avrei potuto farlo prima un figlio ma, poi, mi dico che, invece, abbiamo fatto bene a rispettare i nostri tempi anche come coppia – ha spiegato l’influencer italopersiana – Abbiamo aspettato un momento davvero sereno, in cui tanti fattori erano al posto giusto”. 🔗Leggi su gravidanzaonline.it

Giulia Salemi: “Ho partorito con un cesareo, lo rifarei 100 volte” - In un recente box di domande pubblicato nelle storie Instagram, Giulia Salemi, da qualche mese diventata mamma di Kian, ha risposto alle curiosità delle sue followers in merito alla maternità e al parto.“Sono felicissima in questo momento e mi capita di pensare che avrei potuto farlo prima un figlio ma, poi, mi dico che, invece, abbiamo fatto bene a rispettare i nostri tempi anche come coppia – ha spiegato l’influencer italopersiana – Abbiamo aspettato un momento davvero sereno, in cui tanti fattori erano al posto giusto”. 🔗Leggi su gravidanzaonline.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giulia Salemi: “Ho rinunciato alla tv per mio figlio. Ma sogno ancora Sanremo”; Giulia Salemi: «Mio figlio mi ha cambiato la vita. Pierpaolo Petrelli all'Isola? Sono fiera di lui, con Kian m; Noemi: Avevo problemi legati alla salute mentale e ho rinunciato alla maternità, ma ora vorrei recuperare; Giulia De Lellis e l’amore... «Non sono mai stata lasciata». 🔗Ne parlano su altre fonti

Giulia Salemi a “Da Noi… A Ruota Libera”: «Sogno il palco di Sanremo!». La conduttrice si racconta - Giulia Salemi, ospite di Francesca Fialdini a Da Noi… A Ruota Libera “Con la nascita di Kian è cambiato tutto – racconta – mi ha regalato un approccio ... 🔗msn.com

Fariba e Mario, chi sono i genitori di Giulia Salemi e infanzia difficile/ “Ho sofferto in silenzio…” - Giulia Salemi, chi sono i genitori Fariba e Mario: la dolorosa separazione e l’infanzia difficile a causa delle prese in giro per la sua estetica. 🔗ilsussidiario.net

Giulia Salemi: “Per mio figlio ho lasciato tutto. Ma non smetto di sognare Sanremo” - La conduttrice si confida a “Da Noi… A Ruota Libera”: maternità, scelte difficili e progetti che guardano al futuro ... 🔗msn.com