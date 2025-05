Giubileo dei lavoratori corteo Beko | Speriamo di incontrare Leone XIV

corteo degli operai Beko di Siena nel giorno del Giubileo dei lavoratori. Riunitisi al Campansi, dove hanno partecipato a un momento di raccoglimento nella chiesa della Rsa con don Carmelo Lo Cicero, i dipendenti dello stabilimento di viale Toselli hanno indossato le tradizionali pettorine con la scritta ’299 motivi per non mollare’, quindi hanno sfilato per le vie del centro storico fino alla chiesa della Ss. Annunziata. Qui hanno presenziato alla messa, leggendo la loro preghiera per ricordare la precarietà del mondo del lavoro e "le difficoltà in questo momento di incertezza".Massimo Martini, segretario Uilm di Siena, ha spiegato: "Siamo molto vicini al cardinale, alla Chiesa e alla Curia di Siena, che ricambia perché ci ha offerto sostegno anche dal punto di vista economico per mantenere il presidio permanente all’esterno dei cancelli della fabbrica". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giubileo dei lavoratori, corteo Beko: "Speriamo di incontrare Leone XIV"

Potrebbe interessarti su Zazoom: Origine e storia del Primo Maggio, la Festa dei Lavoratori celebrata in tutto il mondo - La Festa dei Lavoratori affonda le sue radici nel XIX secolo. L’idea di una celebrazione nacque in Francia il 20 luglio 1889, quando alcuni partiti politici proposero una grande manifestazione per chiedere la riduzione della giornata lavorativa a otto ore.

Beko conferma 226 esuberi a Fabriano, protesta dei lavoratori: “Proposta inaccettabile” - La crisi dell’industria degli elettrodomestici colpisce ancora Fabriano. Beko ha confermato il taglio di 226 posti di lavoro nella sede marchigiana, all’interno di un piano che prevede complessivamente 600 esuberi in tutta Italia. La notizia ha portato i lavoratori e le istituzioni locali di fronte alla sede per denunciare una strategia aziendale “inaccettabile”. Chiedono, uniti, un intervento urgente del Governo per salvaguardare l’occupazione. 🔗Leggi su quifinanza.it

Accordo Beko, il sì dei lavoratori. Ecco cosa accadrà allo stabilimento senese - Siena, 11 aprile 2025 – Sì all'accordo sulla vertenza Beko da parte dell'88% dei lavoratori dello stabilimento di Siena che riuniti in assemblea lavoratori hanno dato 229 voti favorevoli, 27 contrari e 3 schede bianche. E' l'esito della consultazione dei lavoratori del sito di Beko a Siena sul testo preliminare dell'accordo raggiunto tra azienda, sindacati e Ministero delle Imprese e del Made in Italy di martedì 8 aprile. 🔗Leggi su lanazione.it

Il via libera dei lavoratori. Beko, l’assemblea dice sì:: "L’accordo ora si può chiudere" - Via libera, anche dai lavoratori dello stabilimento di Comunanza, all’accordo che i sindacati hanno abbozzato con la Beko Europe e che lunedì verrà sottoscritto definitivamente al Mimit, in presenza del ministro Adolfo Urso. Ieri, infatti, si è svolto il referendum che ha avuto esito positivo. Hanno votato in 254 su 320: 212 i favorevoli, 39 i contrari, 3 le schede bianche. Oggi, invece, i vari punti verranno analizzati anche dai dipendenti di Fabriano per l’ultimo step prima del passaggio finale. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

