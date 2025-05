Giro nonostante le capre volanti Pedersen vince e si riprende la maglia rosa a Valona

Dopo lo spavento per l'attraversamento di una capra coraggiosa, il campione danese vince ancora in volata e si riprende la maglia rosa da Roglic. Ottima l'azione di Fortunato, in testa alla classifica scalatori 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giro, nonostante le capre volanti Pedersen vince e si riprende la maglia rosa a Valona

Segui queste discussioni sui social

@jeanbaptistemarie tu peux utiliser #Vince ça stocke pas de données perso (IP, etc) donc compatible RGPDcom/ Leggi la discussione

#newsclimat #climat Salut mes p'tits Mastoufoux du dimanche soir, Point activité #cyclonique : Toujours une belle activité, et sans danger, deux #cyclones actifs dans le bassin océan indien sud #vince : Cyclone tropical intense, virage au … Leggi la discussione

Su altri siti se ne discute

Giro d’Italia 2025: il regolamento. Abbuoni, VAR e traguardi volanti. Occhio ai cartellini gialli - Il Giro d’Italia 2025 prenderà il via venerdì 9 maggio dall’Albania e si concluderà domenica 1° giugno a Roma dopo ventuno tappe di grande passione. Di seguito il regolamento della Corsa Rosa, con gli abbuoni, i calcoli delle varie classifiche, le maglie, il tempo massimo, i traguardi volanti, e gli altri premi in palio.REGOLAMENTO GIRO D’ITALIA 2025ABBUONIAbbuoni validi per la classifica generale individuale: ciascun arrivo delle 19 tappe in linea in programma (dunque vanno escluse le 2 cronometro) assegnerà al primo classificato 10? di abbuono, 6? al secondo, e 4? al terzo. 🔗Leggi su oasport.it

Pasqua e ponti, oltre 27 milioni di italiani di viaggio: giro d'affari da 9 miliardi nonostante meteo incerto e caro-prezzi - Il meteo ballerino e l'incertezza generale sul fronte economico non sembrano avere scoraggiato gli italiani per il lungo week end di Pasqua e i ponti del 25 aprile e del primo maggio. Sono... 🔗Leggi su leggo.it

Montepremi Giro d’Italia 2025: i soldi in palio per vittorie di tappa, traguardi volanti e tutte le maglie - Il montepremi per il Giro d’Italia 2025 sarà di 1,6 milioni di euro. La cifra complessiva è ormai la stessa da un un lustro (anche se c’è stato un incremento di circa 30.000 euro rispetto all’ultima ediione) e rappresenterà il riferimento della Corsa Rosa che scatterà il prossimo 9 maggio da Durazzo. Prime tre tappe in Albania, poi il rientro nel Bel Paese e la conclusione a Roma.Lo spagnolo Juan Ayuso e lo sloveno Primoz Roglic sono i due grandi favoriti della vigilia, mentre gli appassionati italiani dovranno affidarsi soprattutto ad Antonio Tiberi e Giulio Ciccone. 🔗Leggi su oasport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giro d’Italia 2025: il regolamento. Abbuoni, VAR e traguardi volanti. Occhio ai cartellini gialli - Ci saranno traguardi volanti in ogni frazione ... Per l’ottavo anno Giro d’Italia avrà un sistema VAR per ricercare, individuare e valutare eventuali scorrettezze. Ci saranno 5 telecamere ... 🔗oasport.it

Montepremi Giro d’Italia 2025: i soldi in palio per vittorie di tappa, traguardi volanti e tutte le maglie - bianca per i giovani), per i traguardi volanti, per il fair play e per altri risultati sportivi. Di seguito il montepremi dettagliato del Giro d’Italia 2025. 🔗oasport.it

Giro d'Italia, i traguardi volanti cambiano pelle: nasce il Red Bull KM - Una bella operazione commerciale che dovrebbe vivacizzare sia le fasi interlocutorie, sia i finali delle tappe in linea del Giro d'Italia: a partire dalla tre giorni albanese, infatti, debutterà ... 🔗informazione.it