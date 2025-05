Giro d' Italia Pedersen vince la terza tappa e si riprende la maglia rosa

Mads Pedersen (Lidl Trek) ha vinto la terzatappa del Giro d’Italia, la Valona-Valona di 160 km, ultima del trittico d’apertura in Albania. Il danese si è così ripreso la magliarosa che ieri era stata conquistata da Primoz Roglic , arrivato nel gruppo di testa. Dietro a Pedersen si è piazzato Colbin Strong , terzo posto per Orluis Aular . 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Giro d'Italia, Pedersen vince la terza tappa e si riprende la maglia rosa

Segui queste discussioni sui social

Abbiamo a cuore la tua privacyRai ed i suoi 906 (novecentosei) fornitori.Minchia pensa se non avessero a cuore la mia privacy che strage sarebbe.#Rai #RaiPlay #Privacy #Trackers #orcoddeno #giroditalia #giro #giro2025 Leggi la discussione

???????????????? ???????? ?????????????? ?????? ???? ???????? ???? ???????????????? ??????????????????????Mads Pedersen heeft zijn tweede ritzege geboekt in de Giro d'ItaliaHet was de derde en laatste rit op Albanees grondgebiedPedersen won eerder de eerste etappe, maar de Deen van d… Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Giro d'Italia 2025, la gioia di Pedersen: "Bello aver vinto la tappa e la maglia rosa" - Tirana (Albania), 9 maggio 2025 – C'è sempre una prima volta: alla soglia dei 30 anni, Mads Pedersen indossa per la prima volta in carriera la maglia di leader della classifica generale di un Grande Giro. E' infatti il danese ad aggiudicarsi la tappa 1 del Giro d'Italia 2025, battendo in volata chi come Wout Van Aert con il secondo posto ha un conto eternamente aperto. Bravo l'ex campione del mondo, ma ancora più brava la sua Lidl-Trek, oggi a sua totale disposizione anche nella figura di un energico ed enigmatico Giulio Ciccone. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Pedersen prima maglia rosa del Giro d’Italia 2025 - TIRANA (ALBANIA) (ITALPRESS) – Mads Pedersen è la prima maglia rosa del Giro d’Italia 2025. Il 29enne danese della Lidl-Trek ha trionfato nella prima tappa, la Durazzo-Tirana di 160 chilometri: battuto in volata il belga Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike), terzo il venezuelano Orluis Aular (Movistar Team); primo degli italiani Francesco Busatto (Intermarchè-Wanty), quarto. Non sono mancate le sorprese, brutta caduta per Mikel Landa, lo spagnolo della Soudal Quick-Step è finito a terra a 4 km dall’arrivo, coinvolti anche Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) e Geoffrey Bouchard (Decathlon AG2R La ... 🔗Leggi su ildenaro.it

Pedersen prima maglia rosa del Giro d'Italia 2025 - Il danese supera Van Aert in volata a Tirana, domani la prima cronometro TIRANA (ALBANIA) - Mads Pedersen è la prima maglia rosa del Giro d'Italia 2025. Il 29enne danese della Lidl-Trek ha trionfato nella prima tappa, la Durazzo-Tirana di 160 chilometri: battuto in volata il belga Wout Van Aert (Vis 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Se ne parla anche su altri siti

Giro d'Italia: la classifica di tappa, la generale e le classifiche speciali; Giro d'Italia, bis di Mads Pedersen in volata a Valona: il danese della Lidl-Trek torna in maglia rosa; Pedersen regale! Concede il bis a Valona e torna in maglia rosa; Giro d'Italia in trasferta: da Valona a Valona per la maglia rosa. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Pedersen fa il bis e si riprende la maglia rosa. Il Giro saluta l'Albania - Dopo il successo allo sprint nella tappa d'apertura, il danese si è imposto a Valona, nella tappa che chiude la Grande Partenza. Domani primo giorno di riposo ... 🔗gazzetta.it

Giro d'Italia 2025, Mads Pedersen è maglia rosa a Valona: si chiude la parentesi in Albania - Si chiude la parentesi albanese, bella e avvincente, a segnare il decollo del Giro d'Italia 2025. Dopo la volata di Mads Pedersen e la cronometro di Joshua ... 🔗ilmattino.it

Doppietta Pedersen al Giro d’Italia! Vince a Valona la tappa e strappa la maglia rosa a Roglic - Mads Pedersen è riuscito nell'intento di prendersi la vittoria di tappa e vestire la maglia rosa nell'ultimo atto albanese ... 🔗fanpage.it