Giro d' Italia colpo doppio di Pedersen

17.26 Inizio di Giro d'Italia nel segno di Mads Pedersen. Il danese,dopo aver vinto la prima tappa, fa suo lo sprint di Valona nella terza, strappando così la maglia rosa a Roglic.Strong (Nzl) 2°. Terza e ultima frazione albanese aperta da una fuga a 6 coi britannici Tarling (primo nella crono di Tirana) e Donovan gli Italiani Germani e Tonelli, l'australiano Hamilton e il belga de Bondt, il primo a mollare.Alla fine della dura salita di Qafa e Llogarase, bene Fortunato e Pello Bilbao,ripresi solo ai -18 km. Gruppo compatto e volatona finale. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Segui queste discussioni sui social

Abbiamo a cuore la tua privacyRai ed i suoi 906 (novecentosei) fornitori.Minchia pensa se non avessero a cuore la mia privacy che strage sarebbe.#Rai #RaiPlay #Privacy #Trackers #orcoddeno #giroditalia #giro #giro2025 Leggi la discussione

Pedersen blijft Strong nipt voor en slaat dubbelslag in Giro d'Italia17:26 | NOS Sport #Giro #Sprint #Etappe Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giro d'Italia 2025, doppio colpo di scena: non convocati Hirschi e De Marchi - Roma, 4 maggio 2025 - Sono passate appena un paio di settimane da quando, con molta soddisfazione, aveva annunciato l'imminente debutto al Giro d'Italia 2025. Poi il dietrofront: la Tudor Pro Cycling Team svela la formazione che il 9 maggio sarà al via di Durazzo e in essa non figura, a sorpresa, il nome di Marc Hirschi. Niente Giro d'Italia 2025 per Hirschi e De Marchi A pesare nelle valutazioni della squadra elvetica, che prenderà parte alla Corsa Rosa grazie a una delle wild card, sono state le pessime condizioni di forma palesate dal corridore svizzero nelle ultime gare della ... 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Giro d’Italia 2025, partiti i lavori di restyling su strade a Napoli e provincia - Il 15 maggio Napoli ospiterà la sesta tappa della 108° edizione del Giro d’Italia. Per garantire la sicurezza e la qualità del percorso sono stati avviati lavori di manutenzione straodinaria su diverse strade della città e provincia. Ecco il percorso e le zone interessate. A Napoli, i lavori si concentrano principalmente sull’asse costiero, includendo via […] 🔗Leggi su 2anews.it

Tutte le salite del Giro d’Italia 2025: i GPM tappa per tappa e le categorie. Il Colle delle Finestre sarà Cima Coppi - Il Giro d’Italia 2025 proporrà una lunga serie di salite: i vari GPM ricopriranno un ruolo fondamentale per le dinamiche della Corsa Rosa e determineranno la classifica generale. Scopriamo tutti i Gran Premi della Montagna e le varie categorie. La Cima Coppi, ovvero la vetta più elevata, sarà il Colle delle Finestre.GPM GIRO D’ITALIA 2025PRIMA TAPPA (160 km, venerdì 9 maggio): Durazzo-Tirana. Gracen (seconda categoria, 83,7 km), Surrel (terza categoria, 130,5 km), Surrel (terza categoria, 152,7 km)SECONDA TAPPA (13,7 km di cronometro individuale, sabato 10 maggio): Tirana-Tirana. 🔗Leggi su oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giro d'Italia, Pedersen vince la terza tappa e torna in maglia rosa by AdnKkonos; Giro d'Italia 2025, doppio colpo di scena: non convocati Hirschi e De Marchi; Giro di Romandia 2025, colpo da finisseur di Lorenzo Fortunato! 2°, Alex Baudin passa al comando della generale; Giro d'Italia 2025, doppio colpo di scena: non convocati Hirschi e De Marchi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giro d’Italia, terza tappa: ancora Pedersen, bis a Valona e nuova maglia rosa - La terza tappa dell’edizione numero 108 del Giro d’Italia viene vinta da Mads Pedersen. I 160 km ancora in Albania, con arrivo a Valona, si esauriscono con la volata ristretta, in cui il danese è perf ... 🔗sportmediaset.mediaset.it

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA/ Mads Pedersen ha vinto la 1^ tappa, è maglia rosa! (oggi 9 maggio) - Diretta Giro d’Italia 2025, classifica: Mads Pedersen vincitore della 1^ tappa Durazzo Tirana e prima maglia rosa (oggi 9 maggio). 🔗ilsussidiario.net

Giro d’Italia 2025, Rai 2 si tinge di rosa fino al 1° giugno - Giro d'Italia 2025 dal 9 maggio al 1° giugno. Ecco dove seguire in diretta TV la Corsa Rosa e tutte le 21 tappe ... 🔗davidemaggio.it