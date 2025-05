Giro d' Italia bis di Mads Pedersen in volata a Valona | il danese della Lidl-Trek torna in maglia rosa

MadsPedersen (Lidl-Trek) è il vincitore della terza tappa del Giro d'Italia, la Valona-Valona. Oggi, domenica 11 maggio, il velocista danesedellaLidl-Trek, 29 anni, ha rispettato i pronostici della vigilia che lo vedevano come il grande favorito in caso di arrivo in volata. Pedersen ha. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Giro d'Italia, bis di Mads Pedersen in volata a Valona: il danese della Lidl-Trek torna in maglia rosa

Giro d’Italia 2025, partiti i lavori di restyling su strade a Napoli e provincia - Il 15 maggio Napoli ospiterà la sesta tappa della 108° edizione del Giro d’Italia. Per garantire la sicurezza e la qualità del percorso sono stati avviati lavori di manutenzione straodinaria su diverse strade della città e provincia. Ecco il percorso e le zone interessate. A Napoli, i lavori si concentrano principalmente sull’asse costiero, includendo via […] 🔗Leggi su 2anews.it

Tutte le salite del Giro d’Italia 2025: i GPM tappa per tappa e le categorie. Il Colle delle Finestre sarà Cima Coppi - Il Giro d’Italia 2025 proporrà una lunga serie di salite: i vari GPM ricopriranno un ruolo fondamentale per le dinamiche della Corsa Rosa e determineranno la classifica generale. Scopriamo tutti i Gran Premi della Montagna e le varie categorie. La Cima Coppi, ovvero la vetta più elevata, sarà il Colle delle Finestre.GPM GIRO D’ITALIA 2025PRIMA TAPPA (160 km, venerdì 9 maggio): Durazzo-Tirana. Gracen (seconda categoria, 83,7 km), Surrel (terza categoria, 130,5 km), Surrel (terza categoria, 152,7 km)SECONDA TAPPA (13,7 km di cronometro individuale, sabato 10 maggio): Tirana-Tirana. 🔗Leggi su oasport.it

Giro d'Italia 108: la partenza da Durazzo celebra l'Albania - A un mese esatto dal via, Durazzo si prepara ad ospitare la partenza dell'edizione numero 108 del Giro d'Italia che quest'anno partirà proprio dalla città costiera albanese. Si tratta della prima delle tre tappe al di là dell'Adriatico che apriranno la corsa rosa, insieme a Tirana e Valona. A rilanciare la fase 'estera' del Giro - che per la quindicesima volta prenderà il via oltre confine - è stata la suggestiva cornice dell'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare attraccata a Durazzo per la quinta tappa del suo tour Mediterraneo. 🔗Leggi su quotidiano.net

