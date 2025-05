Chissà perché lo scrittore e poeta albanese Ismail Kadare scrisse che “c’è sempre una buona ragione per andare o tornare a Valona”. Però lo scrisse. Scrisse anche che a Valona “si mettono in fila le cose che si cerca”. Per solidarietà ai corridori che corrono il Giro d’Italia, qui si è deciso di raccontare le tappe del Giro d'Italia facendo la loro stessa fatica: una lettera (spazi inclusi) a metro di dislivello. Ecco la 3a tappa del Giro, la Valona-Valona di 160 chilometri e 2.800 metri di dislivello in 2.800 battute (spazi inclusi) In gruppo c’erano 182 buone ragioni per andare a Valona, molte si assomigliavano, anche se non del tutto. In pochi sono riusciti però a ottenere ciò che cercavano lungo i 160 chilometri della terza tappa del Giro d’Italia 2025. Perché in fondo non è poi vero che a Valona “si mettono in fila le cose che si cerca”. 🔗Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Giro d'Italia, a Valona Mads Pedersen ha trovato ciò cercava