La terzatappa del Girod’Italia 2024 ha regalato spettacolo in Albania. La frazione con partenza e arrivo a Valona si è risolta con una volata di gruppo dominata da Mads Pedersen. Il danese della Lidl Trek non ha tradito la fiducia della squadra e ha onorato il grandissimo lavoro dei propri compagni, imponendosi di forza nell’ultima giornata in terra balcanica prima del ritorno nel Bel Paese dove la Corsa Rosa ripartirà martedì 13 maggio.Mads Pedersen ha indossato la maglia rosa di leader della classifica generale, sfilandola dalle spalle dello sloveno Primoz Roglic che lo aveva sopravanzato per un secondo dopo la cronometro di Tirana. Il danese è in testa anche alla classifica a punti. Il miglior giovane è il ceco Mathias Vacek. La maglia azzurra di migliorscalatore sarà sulle spalle di Lorenzo Fortunato. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, terza tappa: tutte le classifiche e le maglie. Pedersen leader a punti, Fortunato miglior scalatore

Pedersen blijft Strong nipt voor en slaat dubbelslag in Giro d'Italia17:26 | NOS Sport #Giro #Sprint #Etappe Leggi la discussione

Giro d’Italia 2025, partiti i lavori di restyling su strade a Napoli e provincia - Il 15 maggio Napoli ospiterà la sesta tappa della 108° edizione del Giro d’Italia. Per garantire la sicurezza e la qualità del percorso sono stati avviati lavori di manutenzione straodinaria su diverse strade della città e provincia. Ecco il percorso e le zone interessate. A Napoli, i lavori si concentrano principalmente sull’asse costiero, includendo via […] 🔗Leggi su 2anews.it

Tutte le salite del Giro d’Italia 2025: i GPM tappa per tappa e le categorie. Il Colle delle Finestre sarà Cima Coppi - Il Giro d’Italia 2025 proporrà una lunga serie di salite: i vari GPM ricopriranno un ruolo fondamentale per le dinamiche della Corsa Rosa e determineranno la classifica generale. Scopriamo tutti i Gran Premi della Montagna e le varie categorie. La Cima Coppi, ovvero la vetta più elevata, sarà il Colle delle Finestre.GPM GIRO D’ITALIA 2025PRIMA TAPPA (160 km, venerdì 9 maggio): Durazzo-Tirana. Gracen (seconda categoria, 83,7 km), Surrel (terza categoria, 130,5 km), Surrel (terza categoria, 152,7 km)SECONDA TAPPA (13,7 km di cronometro individuale, sabato 10 maggio): Tirana-Tirana. 🔗Leggi su oasport.it

Giro d’Italia 2025: Mikel Landa sogna di tornare sul podio a 35 anni - Un anniversario importante. Il Giro d’Italia 2025 comincerà il 9 maggio, lo stesso giorno designato per il via dell’edizione 2015, contrassegnata dalla seconda partecipazione di Mikel Landa, poi piazzatosi sul gradino più basso del podio nella classifica generale. Adesso, a dieci anni di distanza, il veterano affronterà per l’ottava volta la Corsa Rosa, con l’obiettivo di centrare nuovamente la top 3, così come successo anche nel 2022, anno della sua ultima presenza. 🔗Leggi su oasport.it

Giro d’Italia, a Valona Mads Pedersen cala il bis e torna in rosa: battuti Strong e Aular - Ci avevano creduto e per un attimo, quando il loro vantaggio aveva raggiunto i 40” a meno 30 dal traguardo, era davvero sembrato che ce la potessero fare. Lorenzo Fortunato e Pello Bilbao in fuga soli ... 🔗corrieredellosport.it

Giro d’Italia 2025, Pedersen vince la terza tappa e si riprende la maglia rosa - Uno scatenato Mads Pedersen ha vinto anche la terza tappa del Giro d’Italia 2025, la Valona-Valona di 160.0 km ultima frazione in terra albanese. Il corridore danese della Lidl-Trek ha preceduto allo ... 🔗msn.com

Giro d'Italia 2025, si parte il 9 maggio: il programma e dove vederlo - Saranno 21 le tappe dell'edizione 108 della Corsa Rosa. La prima in Albania, l'ultima a Roma ... 🔗adnkronos.com