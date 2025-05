giro d italia 2025 pedersen vince la terza tappa e si riprende la maglia rosa

Uno scatenato Mads Pedersen ha vinto anche la terzatappa del Girod’Italia2025, la Valona-Valona di 160.0 km ultima frazione in terra albanese. Il corridore danese della Lidl-Trek ha preceduto allo sprint il neozelandese Corbin Strong della Israel e il venezuelano Oluis Aular della Movistar.Pedersen torna in rosaGrazie agli abbuoni Pedersen si riprende anche la magliarosa di leader della corsa sfilandola allo sloveno Primoz Roglic della Red Bull Bora-Hansgrohe. Domani primo giorno di riposo per i girini e trasferimento in Italia, martedì è in programma la quarta tappa da Alberobello a Lecce di 189.0 km altra occasione per i velocisti. 🔗Leggi su Lapresse.it

