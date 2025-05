Giro d’Italia 2025 | la Lidl-Trek trionfa nuovamente con Mads Pedersen Tanta Italia in top-10

La Lidl-Trek e MadsPedersen l’hanno fatto ancora. Così come accaduto a Tirana nella frazione d’apertura, anche a Valona, nella terza tappa del Girod’Italia2025, è tappa e Maglia Rosa per il danese. Bis per l’ex campione del mondo che trionfa in volata e, grazie agli abbuoni, strappa la maglia di leader della classifica generale a Primoz Roglic.Dopo un po’ di battaglia nella prima fase di gara, con il gruppo che si era leggermente spezzato, sei corridori hanno preso l’iniziativa: Lorenzo Germani (Groupama – FDJ), Joshua Tarling (INEOS Grenadiers), Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team), Chris Hamilton (Team Picnic PostNL), Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta).Lidl-Trek e Red Bull – BORA – hansgrohe hanno gestito al meglio la situazione, non lasciando oltre due minuti agli attaccanti. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025: la Lidl-Trek trionfa nuovamente con Mads Pedersen. Tanta Italia in top-10

Segui queste discussioni sui social

Abbiamo a cuore la tua privacyRai ed i suoi 906 (novecentosei) fornitori.Minchia pensa se non avessero a cuore la mia privacy che strage sarebbe.#Rai #RaiPlay #Privacy #Trackers #orcoddeno #giroditalia #giro #giro2025 Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Giro d’Italia 2025, partiti i lavori di restyling su strade a Napoli e provincia - Il 15 maggio Napoli ospiterà la sesta tappa della 108° edizione del Giro d’Italia. Per garantire la sicurezza e la qualità del percorso sono stati avviati lavori di manutenzione straodinaria su diverse strade della città e provincia. Ecco il percorso e le zone interessate. A Napoli, i lavori si concentrano principalmente sull’asse costiero, includendo via […] 🔗Leggi su 2anews.it

Tutte le salite del Giro d’Italia 2025: i GPM tappa per tappa e le categorie. Il Colle delle Finestre sarà Cima Coppi - Il Giro d’Italia 2025 proporrà una lunga serie di salite: i vari GPM ricopriranno un ruolo fondamentale per le dinamiche della Corsa Rosa e determineranno la classifica generale. Scopriamo tutti i Gran Premi della Montagna e le varie categorie. La Cima Coppi, ovvero la vetta più elevata, sarà il Colle delle Finestre.GPM GIRO D’ITALIA 2025PRIMA TAPPA (160 km, venerdì 9 maggio): Durazzo-Tirana. Gracen (seconda categoria, 83,7 km), Surrel (terza categoria, 130,5 km), Surrel (terza categoria, 152,7 km)SECONDA TAPPA (13,7 km di cronometro individuale, sabato 10 maggio): Tirana-Tirana. 🔗Leggi su oasport.it

Giro d’Italia 2025: Mikel Landa sogna di tornare sul podio a 35 anni - Un anniversario importante. Il Giro d’Italia 2025 comincerà il 9 maggio, lo stesso giorno designato per il via dell’edizione 2015, contrassegnata dalla seconda partecipazione di Mikel Landa, poi piazzatosi sul gradino più basso del podio nella classifica generale. Adesso, a dieci anni di distanza, il veterano affronterà per l’ottava volta la Corsa Rosa, con l’obiettivo di centrare nuovamente la top 3, così come successo anche nel 2022, anno della sua ultima presenza. 🔗Leggi su oasport.it

Cosa riportano altre fonti

Giro d'Italia: la classifica di tappa, la generale e le classifiche speciali; Giro d'Italia 2025 - 3a tappa - Tarling maglia rosa virtuale - Video; Ciclismo, Giro d’Italia 2025: Tarling vince la crono, Roglic strappa la maglia rosa a Pedersen; Giro d'Italia 2025, Thymen Arensman: Dopo la prima tappa volevo davvero tornare a casa, ma fa parte del processo di apprendimento. D'ora in poi potremo solo migliorare. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Giro d'Italia 2025, si parte il 9 maggio: il programma e dove vederlo - Saranno 21 le tappe dell'edizione 108 della Corsa Rosa. La prima in Albania, l'ultima a Roma ... 🔗adnkronos.com

Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Valona-Valona: orari TV, percorso e favoriti - Terza tppa del Giro 2025, si resta – per l’ultima volta – in Albania con il circuito di Valona. 160 chilometri e quasi 3 mila metri di dislivello per il primo impegno serio in salita. Arrivo però che ... 🔗fanpage.it

Una capra sfugge dal gregge al Giro d’Italia all’arrivo del gruppo: attimi di panico tra i ciclisti - Durante la terza tappa del Giro d'Italia, episodio a dir poco singolare: mentre il gruppo era impegnato in salita una capra è sfuggita al controllo del ... 🔗fanpage.it