Giro d' Italia 2025 la classifica aggiornata dopo la tappa 3 | Pedersen fa doppietta e si riprende la rosa

Valona (Albania), 11 maggio 2025 - La tappa 3 del Giro d'Italia2025 pone fine all'avventura in Albania e lo fa in continuità con quanto accaduto all'inizio della stessa: vince ancora Mads Pedersen e, proprio come due giorni fa, la vittoria gli vale anche la maglia rosa, strappata a un Primoz Roglic ben contento (per ora) di disfarsene. Questi due obiettivi convergenti coinvolgono anche le squadre, rispettivamente una generosissima Lidl-Trek e la Red Bull-Bora-Hansgrohe: emblematica l'immagine delle due ammiraglie affiancate che si parlano nel momento in cui c'era da tirare l'inseguimento ai fuggitivi della seconda ora, Pello Bilbao e Lorenzo Fortunato, con quest'ultimo che è bravo a procacciarsi la maglia azzurra. Ancora prima c'era stato un altro attacco, in cui tra gli altri si era visto Joshua Tarling, il vincitore più giovane di una cronometro al Giro d'Italia: un primato recente onorato al massimo, prima della resa in quella che è stata la prima vera salita dell'edizione, che non a caso ha di fatto acceso i primi fuochi d'artificio in una frazione nella cui top 10 figuravano ben 6 Italiani. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025, la classifica aggiornata dopo la tappa 3: Pedersen fa doppietta e si riprende la rosa

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giro d’Italia 2025, partiti i lavori di restyling su strade a Napoli e provincia - Il 15 maggio Napoli ospiterà la sesta tappa della 108° edizione del Giro d’Italia. Per garantire la sicurezza e la qualità del percorso sono stati avviati lavori di manutenzione straodinaria su diverse strade della città e provincia. Ecco il percorso e le zone interessate. A Napoli, i lavori si concentrano principalmente sull’asse costiero, includendo via […] 🔗Leggi su 2anews.it

Tutte le salite del Giro d’Italia 2025: i GPM tappa per tappa e le categorie. Il Colle delle Finestre sarà Cima Coppi - Il Giro d’Italia 2025 proporrà una lunga serie di salite: i vari GPM ricopriranno un ruolo fondamentale per le dinamiche della Corsa Rosa e determineranno la classifica generale. Scopriamo tutti i Gran Premi della Montagna e le varie categorie. La Cima Coppi, ovvero la vetta più elevata, sarà il Colle delle Finestre.GPM GIRO D’ITALIA 2025PRIMA TAPPA (160 km, venerdì 9 maggio): Durazzo-Tirana. Gracen (seconda categoria, 83,7 km), Surrel (terza categoria, 130,5 km), Surrel (terza categoria, 152,7 km)SECONDA TAPPA (13,7 km di cronometro individuale, sabato 10 maggio): Tirana-Tirana. 🔗Leggi su oasport.it

Giro d’Italia 2025: Mikel Landa sogna di tornare sul podio a 35 anni - Un anniversario importante. Il Giro d’Italia 2025 comincerà il 9 maggio, lo stesso giorno designato per il via dell’edizione 2015, contrassegnata dalla seconda partecipazione di Mikel Landa, poi piazzatosi sul gradino più basso del podio nella classifica generale. Adesso, a dieci anni di distanza, il veterano affronterà per l’ottava volta la Corsa Rosa, con l’obiettivo di centrare nuovamente la top 3, così come successo anche nel 2022, anno della sua ultima presenza. 🔗Leggi su oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giro d'Italia: la classifica di tappa, la generale e le classifiche speciali; Pedersen concede il bis: vittoria a Valona; Giro d’Italia 2025, la terza tappa Valona-Valona: il percorso e dove seguirla in tv; Giro d'Italia, oggi la terza tappa: orario, percorso e dove vederla. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Giro d’Italia 2025, Pedersen vince la terza tappa e si riprende la maglia rosa - Uno scatenato Mads Pedersen ha vinto anche la terza tappa del Giro d’Italia 2025, la Valona-Valona di 160.0 km ultima frazione in terra albanese. Il corridore danese della Lidl-Trek ha preceduto allo ... 🔗msn.com

Giro d'Italia 2025, si parte il 9 maggio: il programma e dove vederlo - Saranno 21 le tappe dell'edizione 108 della Corsa Rosa. La prima in Albania, l'ultima a Roma ... 🔗adnkronos.com

Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Valona-Valona: orari TV, percorso e favoriti - Terza tppa del Giro 2025, si resta – per l’ultima volta – in Albania con il circuito di Valona. 160 chilometri e quasi 3 mila metri di dislivello per il primo impegno serio in salita. Arrivo però che ... 🔗fanpage.it