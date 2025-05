Giro d’Italia 2025 dove vedere la tappa di oggi Valona-Valona | orari TV percorso e favoriti

Terza tppa del Giro2025, si resta - per l'ultima volta - in Albania con il circuito di Valona. 160 chilometri e quasi 3 mila metri di dislivello per il primo impegno serio in salita. Arrivo però che potrebbe essere in sprint. Diretta in chiaro su Rai2, RaiSport HD e RaiPlay.

Giro d’Italia 2025, partiti i lavori di restyling su strade a Napoli e provincia - Il 15 maggio Napoli ospiterà la sesta tappa della 108° edizione del Giro d’Italia. Per garantire la sicurezza e la qualità del percorso sono stati avviati lavori di manutenzione straodinaria su diverse strade della città e provincia. Ecco il percorso e le zone interessate. A Napoli, i lavori si concentrano principalmente sull’asse costiero, includendo via […] 🔗Leggi su 2anews.it

Tutte le salite del Giro d’Italia 2025: i GPM tappa per tappa e le categorie. Il Colle delle Finestre sarà Cima Coppi - Il Giro d’Italia 2025 proporrà una lunga serie di salite: i vari GPM ricopriranno un ruolo fondamentale per le dinamiche della Corsa Rosa e determineranno la classifica generale. Scopriamo tutti i Gran Premi della Montagna e le varie categorie. La Cima Coppi, ovvero la vetta più elevata, sarà il Colle delle Finestre.GPM GIRO D’ITALIA 2025PRIMA TAPPA (160 km, venerdì 9 maggio): Durazzo-Tirana. Gracen (seconda categoria, 83,7 km), Surrel (terza categoria, 130,5 km), Surrel (terza categoria, 152,7 km)SECONDA TAPPA (13,7 km di cronometro individuale, sabato 10 maggio): Tirana-Tirana. 🔗Leggi su oasport.it

Giro d’Italia 2025: Mikel Landa sogna di tornare sul podio a 35 anni - Un anniversario importante. Il Giro d’Italia 2025 comincerà il 9 maggio, lo stesso giorno designato per il via dell’edizione 2015, contrassegnata dalla seconda partecipazione di Mikel Landa, poi piazzatosi sul gradino più basso del podio nella classifica generale. Adesso, a dieci anni di distanza, il veterano affronterà per l’ottava volta la Corsa Rosa, con l’obiettivo di centrare nuovamente la top 3, così come successo anche nel 2022, anno della sua ultima presenza. 🔗Leggi su oasport.it

Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Valona-Valona: orari TV, percorso e favoriti - Terza tppa del Giro 2025, si resta – per l’ultima volta – in Albania con il circuito di Valona. 160 chilometri e quasi 3 mila metri di dislivello per il primo impegno serio in salita. Arrivo però che ... 🔗fanpage.it

Giro d'Italia 2025, si parte il 9 maggio: il programma e dove vederlo - Saranno 21 le tappe dell'edizione 108 della Corsa Rosa. La prima in Albania, l'ultima a Roma ... 🔗adnkronos.com

Giro d’Italia e viabilità: la polemica: "Via Roma è stretta e piena di dossi" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com