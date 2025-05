Gioventù inquieta e violenta Aggressioni e rapine in centro Denunciati sette minorenni

LUCCA Ci fu molta paura quella sera in piazza Napoleone, un sabato sera in piena movida. Risse e violenze con protagonisti giovanissimi ce ne sono state diverse negli ultimi tempi nel capoluogo e non solo. Le indagini erano partite subito e adesso sembra essere arrivata la svolta.Ieri mattina i Carabinieri hanno eseguito sette perquisizioni domiciliari disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, nei confronti di giovani di età compresa tra 15 e 16 anni, indagati a vario titolo per i reati di rapina e lesioni personali aggravate. I capi di imputazione fanno rabbrividire, considerata la tenera età. Le operazioni, che hanno interessato abitazioni del centro, San Concordio, Nozzano, Sant’Anna, della prima periferia cittadina e del Comune di Altopascio, costituiscono uno snodo investigativo di una più complessa attività rivolta verso un gruppo di minorenni che recentemente si è reso protagonista di Aggressioni nei confronti di coetanei. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gioventù inquieta e violenta. Aggressioni e rapine in centro. Denunciati sette minorenni

