Il Tropical Coriano celebra una storica promozione in serie D con una vittoria mozzafiato contro il Mezzolara, chiusa sul punteggio di 1-0. La partita, disputata allo Stadio “Romeo Neri”, è stata un vero e proprio thriller calcistico.

Il TropicalCoriano vola in serie D con una partita da cardiopalma. Allo Stadio “Romeo Neri” ha sconfitto il Mezzolara col punteggio di 1-0. E' la primastorica promozione in serie D di una squadra calcistica corianese. "Non ha vinto solo il TropicalCoriano ma ha vinto una città intera -. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Giornata storica per Coriano: il Tropical Coriano per la prima volta in serie D

