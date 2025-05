giornata internazionale dell infermiere si festeggia anche al fatebenefratelli di benevento

Giornata Internazionale dell'Infermiere, open day per il corso di laurea - In vista della Giornata Internazionale dell'Infermiere, che si celebra il 12 maggio, l'Ulss 9 Scaligera ha programmato per venerdì 9 maggio un open day per il corso di laurea in infermieristica. La Giornata InternazionaleIl 12 maggio 1820 è nata Florence Nightingale, fondatrice delle... 🔗Leggi su veronasera.it