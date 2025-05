Giornata del Verde Pulito con viaggio alla scoperta della biodiversità

In breve da Zazoom:

...nostro ambiente. La fase finale ha visto la partecipazione entusiasta di studenti e famiglie, impegnati in attività pratiche e laboratori creativi. Questo progetto non solo ha educato i più giovani sull'importanza della sostenibilità, ma ha anche rafforzato il legame tra la comunità e il territorio, promuovendo un futuro più green e consapevole. Il messaggio di

Successo per la tappa conclusiva del progetto "VerdePulito" che da anni il Comune di Civate propone alle scuole e al territorio per sensibilizzare sempre di più i cittadini, a partire dai più giovani, sulle tematiche ambientali e per sviluppare un senso di responsabilità e di appartenenza per il. 🔗Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Giornata del Verde Pulito con viaggio alla scoperta della biodiversità

Su questo argomento da altre fonti

Giornata del Verde Pulito con viaggio alla scoperta della biodiversità - Successo per la tappa conclusiva del progetto "Verde Pulito" che da anni il Comune di Civate propone alle scuole e al territorio per sensibilizzare sempre di più i cittadini, a partire dai più giovani, sulle tematiche ambientali e per sviluppare un senso di responsabilità e di appartenenza per il... 🔗Leggi su leccotoday.it

Giornata mondiale delle malattie rare: gli edifici della Regione si colorano di viola, verde e azzurro - ANCONA – Le facciate degli edifici della sede della Regione Marche illuminate di viola, verde e azzurro. L’iniziativa è in programma da domenica 23 febbraio a domenica 2 marzo, per sensibilizzare l’opinione pubblica e accendere una luce di attenzione e speranza sulle malattie rare.Proprio in... 🔗Leggi su anconatoday.it

Vibo Valentia. Radio Onda Verde celebra 40 anni di storia: una giornata speciale per festeggiare - Il 28 febbraio 2025 segna un traguardo importante per Radio Onda Verde 98 MHz, che celebra i suoi quarant’anni di attività. Un anniversario che racchiude sacrifici e orgoglio, impegno e onestà intellettuale, libertà e legame con il territorio.Per l’occasione, l’emittente di Vibo Valentia, fondata da Piero Muscari e diretta da Pino Scianò, ha organizzato una programmazione speciale di 24 ore no-stop, che ha preso il il via a mezzanotte con l’Inno di Mameli e proseguirà fino alla mezzanotte successiva, coinvolgendo ascoltatori e ospiti in un viaggio attraverso la storia della radio. 🔗Leggi su laprimapagina.it

Cosa riportano altre fonti

Giornata del Verde Pulito con viaggio alla scoperta della biodiversità; La 32esima edizione della Giornata del Verde Pulito; Giornata 'Verde Pulito' a Civate: impegno ambientale per gli studenti delle medie; Giornata del Verde Pulito 2025. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giornata del Verde Pulito con viaggio alla scoperta della biodiversità - Il successo dell'iniziativa proposta a Civate: insieme a importanti attività di pulizia anche laboratori e studi green ... 🔗leccotoday.it

La 32esima edizione della Giornata del Verde Pulito - La città di Abbiategrasso parteciperà anche quest’anno alla «Giornata del verde pulito» che si svolgerà domenica 18 maggio. «Quest’anno sarà un evento ricco, saranno coinvolte anche le scuole oltre a ... 🔗primamilanoovest.it

Giornata del Verde Pulito a Busto Arsizio: il 18 maggio un’azione di volontariato ambientale - Un’occasione importante per contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente e sensibilizzare tutta la comunità sul valore di un ambiente più pulito e vivibile (foto della locandina dell'evento) ... 🔗laprovinciadivarese.it