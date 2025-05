Giornalista sviene in diretta la reazione del conduttore fa il giro del web e finisce nella bufera VIDEO

Durante la diretta TV una Giornalistasviene in studioL'articolo Giornalistasviene in diretta, la reazione del conduttore fa il giro del web e finiscenellabufera (VIDEO) proviene da Novella 2000. 🔗Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Giornalista sviene in diretta, la reazione del conduttore fa il giro del web e finisce nella bufera (VIDEO)

Giornalista sviene in diretta durante un'intervista: bufera sulla reazione del conduttore - Camryn Kinsey stava facendo un'intervista su Fox News quando è svenuta in diretta e la reazione del conduttore ha fatto indignare il pubblico americano 🔗Leggi su ilgiornale.it

Sconcerto in TV: giornalista sviene in diretta, critiche al conduttore per la sua reazione - Un momento di alta tensione ha scosso un noto programma serale di informazione negli Stati Uniti. Durante una puntata dedicata all’analisi politica, la trasmissione è stata interrotta da un imprevisto malore. In diretta, una delle ospiti, mentre discuteva su un tema delicato riguardante Joe Biden e Kamala Harris, è svenuta sotto gli occhi increduli degli spettatori. Le immagini dell’incidente hanno subito fatto il giro dei social, generando una valanga di reazioni e critiche. 🔗Leggi su thesocialpost.it

La giornalista Camryn Kinsey sviene in diretta su Fox News: il video e la reazione in studio - Malore in diretta per Camryn Kinsey: la giornalista è svenuta in diretta nel corso di un'intervista a Fox News, perdendo i sensi mentre stava parlando. Il conduttore è rimasto scioccato e ha subito cercato di gestire la situazione.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

