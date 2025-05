© Lanazione.it - Giorgia dà l’esempio a nove anni. I suoi capelli in dono per chi soffre

La scelta di Giorgia . A nove anni , consapevole, la bimba ha donato i suoi capelli per restituire un momento di serenità a chi sta lottando contro una brutta malattia. Era il suo compleanno, i suoi genitori avevano organizzato una festa. E proprio per prepararsi a questa festa era andata a farsi i capelli con la mamma Giulia. "E proprio dal parrucchiere – racconta la mamma – mentre si accingeva al taglio, le è stata fatta la proposta di rinunciare a qualche centimetro in più dei suoi lunghi capelli , per donarli a chi non stava bene. Un gesto semplice, ma di grande valore. E lei ha accettato, consapevole, e mi ha reso orgogliosa".Il gesto di Giorgia ha reso orgogliosa mamma Giulia e babbo Gi anni , che hanno acconsentito a raccontare la storia, pubblicando foto e nome della bimba scandiccese perché azioni di questo genere spingano altri ad aiutare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

