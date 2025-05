Gigi D' Alessio | Non ho mai raccomandato i miei figli Cantare in pubblico? Mi imbarazza ancora oggi

oggi ha alle spalle più di 30 anni di carriera nel mondo della musica, più di 30 milioni di dischi venduti, stadi riempiti e tantissimi concerti ma Gigi D'Alessio tutto questo successo non l'ha mai dato per scontato e continua a non farlo, ancora adesso. "La mia fortuna è stata che la mia. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Gigi D'Alessio: "Non ho mai raccomandato i miei figli. Cantare in pubblico? Mi imbarazza ancora oggi"

Gigi D’Alessio a Bruxelles vede Metsola e Fitto, la guerra all’intelligenza artificiale: «Comanderanno macchine senza cuore». I sospetti su Sanremo - C’è anche Gigi D’Alessio tra gli artisti che chiedono all’Unione europea più regole e magari qualche limite sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle produzioni musicali. Il cantautore napoletano ha portato la protesta di molti artisti direttamente a Bruxelles. È stato lì che D’Alessio è stato ricevuto prima dalla presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, e poi dal Commissario Ue alla Coesione e le Riforme, Raffaele Fitto. 🔗Leggi su open.online

Che succede a LDA? Fan preoccupati per il figlio di Gigi D’Alessio. Il messaggio sui social scritto dallo staff: «Non può usare il telefono» - «In questo momento abbiamo noi in mano il suo profilo, data l’impossibilità di Luca di utilizzare il telefono. Vi aggiorneremo domani per spiegare le dinamiche che hanno portato a questa situazione. Chiediamo il rispetto della privacy e di non divulgare fake news data la delicatezza del momento e chiediamo a voi fan di restare uniti in questa situazione». È questo il messaggio comparso sul profilo social di LDA, l’artista Luca D’Alessio, figlio di Gigi. 🔗Leggi su open.online

Gigi D’Alessio: “Anche a Sanremo brani scritti dall’Intelligenza artificiale, serve un freno” - “Anche a Sanremo c’era qualche canzone fatta con l’intelligenza artificiale”: a sollevare il pesante sospetto il cantante e autore Gigi D’Alessio, in visita all’Eurocamera a Bruxelles parlando a margine dell’incontro con la presidente, Roberta Metsola.“L’intelligenza artificiale, se non regolata, – ha detto l’artista, diplomato al Conservatorio e autore di numerosi successi discografici – invece di un’opportunità può diventare una minaccia per gli artistie soprattutto facilitare la vita a chi non sa fare nulla. 🔗Leggi su secoloditalia.it

